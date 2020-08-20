ЦБ отмечает существенный рост в июле корпоративного и розничного кредитования

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Банк России отмечает в июле существенный рост как корпоративного, так и розничного кредитования, следует из материалов регулятора.

"Корпоративный кредитный портфель вырос на значительные 684 млрд руб. (+1,6%), что существенно выше среднемесячного темпа 2019 года (+0,5%), но ниже рекорда марта этого года (+2,6%), когда компании остро нуждались в средствах на фоне ввода ограничительных мер", - указано в документе.

В свою очередь розничные кредиты в июле также существенно выросли на 1,7%, что заметно выше, чем в предыдущем месяце.

Прибыль банков

Прибыль российских банков в июле составила около 131 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в июне, говорится в материалах ЦБ.

"В июле кредитные организации заработали около 131 млрд рублей (доходность на капитал - около 15% в годовом выражении) - данный результат выше среднемесячной прибыли в прошлом году (около 110 млрд рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти в два раза лучше результата июня", - отмечает ЦБ.

В июне российские банки заработали около 70 млрд рублей.

Рост просроченных долгов

Просроченная задолженность по корпоративным кредитам в июле возросла на 246 млрд руб. или на 8,6%.

"В июле выросла просроченная задолженность корпоративных заемщиков на 246 млрд руб., или на 8,6%, что гораздо выше среднемесячного уровня 2019 г. (около 0,4%)", - отмечается в материале.

Средства населения в банках в июле выросли на 110 млрд руб. или 0,3%, ниже показателя июня - ЦБ РФ. Средства юридических лиц в банках в июле сократились на 54 млрд руб. или 0,2% после существенного роста в июне.