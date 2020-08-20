Замминистра финансов Андрей Круглов получил в 2019 году доход в 771,2 млн руб.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заместитель министра финансов РФ Андрей Круглов получил в 2019 году доход в размере более 771,2 млн рублей, следует из данных декларации о доходах, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Кроме того, ему принадлежит половина двух земельных участков площадью 1347 кв. м и 24438 кв. м соответственно, одна вторая доля в жилом доме площадлью 3348,4 кв.м, и аналогичная доля в квартире площадью 79,9 кв. м. Помимо этого в его индивидуальной собственности находится один участок площадью 13231 кв м., жилой дом площадью 1108,2 кв. м и две квартиры площадью 205,5 кв. м и 292,1 кв. м соответственно. Также ему принадлежат два машино-места и ряд нежилых помещений. Помимо этого, ему принадлежат три мотоцикла Харлей Дэвидсон и четыре легковых автомобиля - Мерседес-Бенц, Бентли Континенталь, Хендэ Санта Фе и Тойота Land Cruiser.

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин задекларировал доход в размере 20,89 млн рублей. В его собственности находится треть квартиры площадью 78,8 кв .м и половина квартиры площадью 175,8 кв. м, а также мотоцикл BMW. Его супруга также владеет третью квартиры площадью 78,8 кв. м и половиной квартиры площадью 175,8 кв. м, а несовершеннолетний ребенок - одной третью квартиры площадью 78,8 кв. м.

Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко задекларировала доход в размере 29,36 млн руб. В ее индивидуальной собстственнрости находится два земельных участка площадью 1350 и 2535 кв. м, жилой дом площадью 1158 кв. м, а также квартира площадью 110,9 кв. м. Также ей принажлежит половина в квартире площадью 65,3 кв. м и треть в квартире площадью 181,5 кв. м. Кроме того, в ее собственности находится два нежилых помещения площадью 8,1 кв. м и 10,1 кв. м.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов задекларировал доход в размере 8,79 млн рублей. Ему принадлежит половина в квартире площадью 64 кв. м и нежилое помещение площадью 68,3 кв. м.

Замминистра финансов Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, получил доход за 2019 год в размере 4,15 млн рублей, а его супруга 5,77 млн рублей.

Заместитель министра финансов Владимир Колычев задекларировал доход в размере 35,87 млн рублей, а его супруга 1,3 млн рублей.

Замминистра финансов РФ Михаил Котюков, ранее занимавший пост министра науки и высшего образования РФ, получил доход в размере 21,29 млн рублей. В его собственности находится земельный участок площадбю 358 кв. м, жилой дом площадью 163 кв. м, три квартиры площадью 123,6 кв. м, 50,8 кв. м и 105,4 кв. м, а также два машино-места площадью 30,9 кв. м и 16,9 кв. м. Кроме того, ему принадлежит одна четырнадцатая доли в квартире площадбю 123,8 кв. м.

Другие замминистра

Заместитель министра финансов Алексей Лавров задекларировал доход в размере 15,95 млн рублей. Заместитель министра финансов Тимур Максимов, ранее занимавший должность заместителя минстра экономического развития, получил доход в размере 9,85 млн рублей. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев задеклларировал доход в размере 22,67 млн рублей. Заместитель министра финансов Ирина Окладникова задекларировала доход в размере 7,99 млн рублей. Советник министра финансов Сергей Сторчак задекларировал доход в 15,76 млн рублей.