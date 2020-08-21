American Airlines из-за пандемии приостановила авиасообщение с 15 американскими городами

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines из-за пандемии нового коронавируса временно приостановит авиасообщение с полутора десятками городов в США. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте авиаперевозчика.

По ее информации, начиная с 7 октября из-за сниженного спроса на авиаперевозки на фоне пандемии American Airlines приостановит обслуживание 15 небольших американских городов. В их числе Дель-Рио (штат Техас), Су-Сити и Дабек (Айова), Флоренс (Южная Каролина), Гринвилл (Северная Каролина), Хантингтон (Западная Вирджиния), Джоплин (Миссури), Каламазу (Мичиган), Лейк-Чарльз (Луизиана), Нью-Хейвен (Коннектикут), Нью-Виндзор (Нью-Йорк), Розуэлл (Нью-Мексико), Спрингфилд (Иллинойс), Стиллуотер (Оклахома) и Уильямспорт (Пенсильвания).

На данный момент планируется, что авиасообщение будет приостановлено сроком на месяц - до 3 ноября. При этом не исключено, что сроки его восстановления могут быть перенесены на более позднюю дату.

Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии. American Airlines, United Airlines и другие ведущие американские авиакомпании отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили десятки тысяч сотрудников.