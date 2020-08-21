Власти Индонезии потратили $6 млн на продвижение позитивного образа в соцсетях

СИНГАПУР, 21 августа. /ТАСС/. Администрация президента Индонезии потратила за три года около $6 млн на продвижение благоприятного образа правительства на различных цифровых платформах, в том числе за счет привлечения популярных блогеров. Об этом пишет в пятницу газета The Jakarta Post со ссылкой на местный антикоррупционный фонд.

"Наибольшие расходы были совершены в 2017 и 2018 годах, когда было проведено несколько крупных кампаний", - рассказал представитель этой неправительственной организации Эги Примайога. По его словам, "такие данные были собраны в результате мониторинга общедоступной государственной системы по закупкам и услугам, где размещаются соответствующие заказы различных ведомств".

Так, главным заказчиком оказалось министерство туризма и креативной экономики, на долю которого пришлось почти 70% расходов, на втором месте - министерство коммуникаций и информации. Как отмечают эксперты фонда, средства пошли в том числе популярным в стране блогерам и публичным личностям, которые на своих страницах в социальных сетях размещали позитивную информацию о различной деятельности ведомств.