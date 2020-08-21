Доход главы Росстата составил в 2019 году более 10 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Доход главы Росстата Павла Малкова за 2019 год составил 10,341 млн рублей, следует из его декларации о доходах. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, Малков не владеет собственностью, но в его пользовании находятся 2 квартиры площадью 64 кв. м и 104 кв. м, а также дача площадью 108 кв. м.

Отмечается, что его супруга владеет автомобилем Вольво XC60.

Согласно материалам на сайте Росстата, больше всех в ведомстве в 2019 году заработал замглавы Росстата Сергей Егоренко. Он задекларировал доход в размере 19,6 млн рублей. У Егоренко в собственности нет недвижимости, в пользовании находится квартира площадью 47 кв. м.