Эксперт: экономика РФ сейчас восстанавливается, но осенью возможен кризис неплатежей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ситуация в экономике выглядит сейчас более удовлетворительной, чем в апреле - мае, но впереди возможен кризис неплатежей и сокращение спроса. Такое мнение высказал декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан в ходе форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого АСИ и Росконгрессом.

"Россия в рамках глобальных трендов тоже очень сильно меняется. Я начну с экономического кризиса. Сейчас ситуация выглядит более удовлетворительной, чем в апреле - мае, но не надо обольщаться. Думаю, что впереди кризис неплатежей, осенью. Возможны новые удары мирового кризиса, потому что вторая волна пандемии может вызвать новые сокращения спроса", - заявил он.

Аузан отметил, что это кризис цивилизационный, не экономический, поэтому он "не лечится обычными средствами". "Я, как и большинство экономистов, считаю, что российское правительство дало недостаточно денег бизнесу и населению. С моей точки зрения, нужно было не меньше 6 трлн дать, а по данным Министерства экономического развития, чуть больше 3 трлн выделили. Но даже если бы дали 10 трлн, это не решает проблему", - подчеркнул экономист. По его словам, сейчас происходит не только шок спроса, но и шок предложения.

"Закрылся целый сектор экономики. У вас в организме печень не работает, поэтому даете вы кислород, подкачиваете вы кровь, это надо делать, но к выздоровлению это не ведет. У вас спрос с предложением не соединяется, потому что сфера услуг не работает", - отметил декан.

Он подчеркнул, что очень верным в этом кризисе является политика правительства в отношении цифрового сектора - снижение налогов для IT-компаний, развитие цифровой занятости. Но проблемой остается, как поднять отрасли, которые оказались под прямым ударом кризиса.

Глобальные тренды

Аузан отметил, что мы попали в новый турбулентный период мировой истории, в котором закладываются долголетние траектории, по которым пойдут страны. По его словам, этот кризис привел к серьезным институциональным изменениям, поведение людей в мире меняется, социальные движения набирают силу.

"Мы вошли в фазу платформенного капитализма. Цифровые компании и в 2018 году по капитализации в первой десятке занимали 8 мест, но сейчас они выросли колоссально", - отметил эксперт. По его словам, это не просто рост компании, это другой тип организации правил, которые выполняются технологиями искусственного интеллекта.

Кроме того, по словам декана экономического факультета, в ближайшие 5-7 лет глобализация будет сокращаться, но затем вновь пойдет вверх. Сейчас же в мире будет нарастать протекционизм и технологическая борьба Запада с Китаем, считает он.