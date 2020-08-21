Парламент Индии вызвал представителей Facebook из-за подозрений в предвзятости

ТАСС, 21 августа. Комитет по информационным технологиям парламента Индии вызвал представителей индийского подразделения Facebook для обсуждения политики компании в отношении правящей партии "Бхаратия джаната парти" (БДП), которую она считает предвзятой. Как в пятницу сообщает агентство Reuters, встреча назначена на 2 сентября.

Инициатором беседы стала оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс", представитель которой возглавляет комитет. Соответствующее решение было принято им в четверг, к участию приглашены также сотрудники министерства электроники и информационных технологий. По информации Reuters, представители Facebook на это пока не отреагировали.

Причиной для разбирательств стала статья газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой руководство индийского подразделения Facebook обвинялось в попустительстве в отношении представителей "Бхаратия джаната парти" или связанных с ней лиц, когда те допускали высказывания, направленные на разжигание межрелигиозной розни. В таких случаях компания якобы игнорировала собственные правила о допустимом поведении из "деловых соображений".

Тем не менее единства в отношении необходимости разбирательства среди членов комитета от разных партий нет. Депутат от "Бхаратия джаната парти" обвинил главу комитета в нарушении регламента и призвал снять его с должности.

Во вторник представители партии "Индийский национальный конгресс" опубликовали письмо главе Facebook Марку Цукербергу, в котором просили его провести внутреннее расследование обвинений, выдвинутых в статье WSJ.