ПЕНЗА, 21 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил уровень цифровизации Пензенской области и особо отметил опыт предоставления некоторых региональных услуг через цифровые сервисы. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в регион.

"Вы знаете, что цифровая трансформация - это новая цель, которую президент своим указом определил, и есть несколько направлений, которые определяют цифровую зрелость различных отраслей. Есть поручение президента о том, чтобы [к 2030 году] 97% учреждений и домохозяйств были подключены к сети интернет, а 95% сервисов оказывались дистанционно, онлайн, и Пензенская область здесь нас порадовала своими результатами, своей эффективностью как раз-таки в цифровой трансформации", - сказал он.

Чернышенко отметил, что ранее на совещании была рассмотрена работа ситуационного центра правительства Пензенской области. "Увидели сервисы, которые здесь предоставляются через портал госуслуг, и здесь есть некоторые сервисы, которые, я бы сказал, даже уникальные, например пособия для беременных и для кормящих матерей, которые предоставляются путем межведомственного взаимодействия 4 различных ведомств и услуга проходит проактивно, во всяком случае, так нам продемонстрировали", - сказал вице-премьер.