Карелия направит более 500 млн рублей на проектирование роботизированной фермы в Ведлозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Карелии направят полученные из федерального бюджета в размере 500 млн рублей на создание роботизированной фермы на базе Ведлозерского совхоза. Софинансирование из республиканского бюджета на эти цели составит дополнительные 5 млн рублей, сообщили ТАСС в минсельхозе Карелии.

В пятницу в министерстве экономического развития РФ сообщили о выделении первого федерального транша республикам Алтай, Тува и Карелия по индивидуальным программам развития, сформированных для регионов с отстающей экономикой, всего в 2020 году субъекты получат по 1 млрд рублей. По информации федерального ведомства, в Карелии полученные деньги планируется направит на развитие археологического комплекса "Беломорские петроглифы" и строительство роботизированной молочной фермы.

"505 млн рублей - это вложение в будущие работы по строительству. Они сейчас направлены на увеличение уставного капитала совхоза "Ведлозерский", и потом будут использоваться целенаправленно после заключения договора на строительство", - сказала собеседник агентства. Он также уточнил, что данная сумма пойдет на проектировочные работы, которые планируется завершить в первом полугодии 2021 года.

Приступить непосредственно к строительству фермы намерены также в 2021 году: на работы уйдет примерно 2-2,5 года, считают в региональном ведомстве. Окончательная стоимость сельскохозяйственного объекта определится с готовностью проекта, однако, в министерстве оценивают ориентировочную стоимость фермы в 1,5 млрд рублей.

Сегодня совхоз "Ведлозерскиий", расположенный в Пряжинском районе Карелии, содержит 600 голов дойного стада, а общее поголовье крупного рогатого скота составляет 980 голов. За семь месяцев предприятие произвело 1,8 тыс. тонн молока, что на 21% больше уровня прошлого года.

Инвестиционный проект

В 2019 году власти республики приняли решение реализовать на базе Ведлозерского совхоза инвестиционный проект по строительству современного роботизированного молочного комплекса мощностью 1,2 тыс. голов дойного стада. Для этого планируется присоединить к имеющимся мощностям Ведлозерского совхоза части имущественного комплекса фермы АО "Пряжинское", где в 2017 году из-за действий руководства от голода погибли более тысячи норок и 15 телят. Сейчас животноводческие объекты "Пряжинского", земельные участки, ранее используемые для заготовки кормов, и земельный участок, подходящий для строительства нового животноводческого комплекса находятся в конкурсном производстве.

"При этом производственные объекты ОАО "Совхоз "Ведлозерский" закрываться не будут. Планируется обеспечить их ремонт и перепрофилирование под выращивание молодняка крупного рогатого скота с сохранением рабочих мест", - добавили в Минсельхозе Карелии.

Как ранее сообщал ТАСС, по индивидуальной программе развития Карелии также планируется направить 630 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры беломорских петроглифов, которые вместе с онежскими наскальными рисунками номинированы на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.