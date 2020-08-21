Глава МИД КНР назвал Хайнань самым передовым регионом по продвижению национальных реформ

ХАЙКОУ, 21 августа. /ТАСС/. Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с председателем парткома Хайнаня Лю Цыгуем назвал островную провинцию "самым передовым регионом по продвижению общенациональных реформ" и выразил уверенность, что она продолжит "находиться в авангарде" проводимых в Китае социально-экономических преобразований. Об этом сообщила в пятницу хайнаньская администрация.

"Я верю, что Хайнань обязательно сыграет чрезвычайно важную роль и продолжит находиться в авангарде политики реформ и открытости, которая проводится в нашей стране", - приводит слова главы китайского МИД официальная страница отдела пропаганды парткома провинции Хайнань в социальной сети WeChat.

Ван И подчеркнул, что центральные власти и весь китайский народ активно поддерживают меры по экономической модернизации этого южного региона. "Я очень рад, что приехал на Хайнань, где находится самая крупная в Китае особая экономическая зона, самый масштабный национальный порт свободной торговли", - добавил министр.

Он выразил одобрение конструктивными мерами местных властей, добившихся, как отметил дипломат, "вдохновляющих успехов, прежде всего в борьбе с пандемией [коронавируса] и в области социально-экономического развития", а также "решительной победы при реализации программы по ликвидации бедности". "Надеюсь, Хайнань в будущем продолжит играть важную роль в китайской дипломатии, будет содействовать укреплению сотрудничества КНР с соседними государствами и усилению открытости нашей страны по отношению к внешнему миру", - подытожил Ван И.

Лю Цыгуй отметил, что Хайнань становится все более важным звеном в формировании региональных и глобальных дипломатических отношений. Он выразил уверенность, что при поддержке МИД Китая остров добьется еще более впечатляющих успехов.

Министр иностранных дел КНР находится на Хайнане 20 и 21 августа. В ходе этой поездки состоялись его переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди. Кроме того, был проведен 2-й раунд стратегического диалога с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.