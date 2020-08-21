"Автодор" внедрит на платных трассах единый стандарт для служб аварийных комиссаров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" планирует внедрить единый стандарт работы служб аварийных комиссаров, которые работают на платных трассах. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"Аварийные комиссары, которые с 2012 года работают на трассах, находящихся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", обязаны будут работать по стандарту, - отмечается в сообщении. - Он разработан, чтобы аваркомы всех операторов на сети дорог госкомпании действовали по единому алгоритму, в том числе при ДТП и других нештатных ситуациях".

Как поясняют в компании, аваркомы получили четкое пошаговое руководство, которое основано на ранее существовавших инструкциях и восьмилетнем опыте работы. В частности прописано, как расставлять знаки и конусы, чтобы предупредить водителей о необходимости объезда. Детально описан арсенал экипажей аварийных комиссаров, в котором обязательны лом, канистра, воронка для залива топлива, домкрат грузоподъемностью 5 тонн и светодиодные табло. Прописано, как нести службу, патрулируя свой участок дороги. Особое внимание уделено действиям при запрещенной правилами дорожного движения остановке автомобилей на обочине скоростной дороги.

Сейчас аваркомы работают только на платных трассах госкомпании "Автодор": М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 Москва - Санкт-Петербург. Экипажи таких машин оказывают не только техническую, но и медицинскую помощь. В прошлом году экс-премьер РФ Дмитрий Медведев поручал Минтрансу РФ проработать вопрос внедрения службы аварийных комиссаров на федеральных автодорогах. По мнению Минтранса, такие службы были бы эффективны для снижения аварийности в первую очередь начать на скоростных и магистральных трассах.