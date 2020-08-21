Регулятор США нашел свидетельства ущерба экономике от импорта бесшовных труб из РФ

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Республики Корея и Чехии наносит ущерб американской экономике. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте комиссии.

Комиссия обнаружила "обоснованные свидетельства того, что промышленность Соединенных Штатов несет материальный ущерб" в связи с импортом в страну бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Республики Корея и Чехии. По версии регулятора, трубы "предположительно продаются в США по цене ниже справедливой и субсидируются правительствами Кореи и России".

Комиссия вместе с министерством торговли страны намерена продолжить расследование и рассчитывает к 1 октября прийти к предварительному решению относительно введения компенсирующих пошлин на эту продукцию, а к 15 декабря - антидемпинговых пошлин.

Расследование началось в июле и было инициировано в связи с обращением находящегося в Хьюстоне (штат Техас) дочернего предприятия французского производителя труб Vallourec - Vallourec Star.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен положить конец ситуации, когда американские производители из-за действующей системы торговых соглашений оказываются в менее выгодных условиях по сравнению с иностранными конкурентами.