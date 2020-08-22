Почти 30 трамваев поставят в Ульяновск из Санкт-Петербурга

УЛЬЯНОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Ульяновские власти закупят 29 трамвайных вагонов "Львенок", собранных на Невском заводе электрического транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в субботу губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на свой странице в социальной сети Facebook.

"На Невском заводе электрического транспорта в Санкт-Петербурге сейчас осуществляется сборка трамваев для нашего города. Всего в Ульяновске будет 29 вагонов "Львенок", - написал он.

Губернатор принял участие в испытаниях готовых трамвайных вагонов. "Трамвай низкопольный, что особенно удобно для маломобильных граждан. Из плюсов: USB-зарядники, широкие дверные проемы, эргономичный интерьер, комфортные сидения, климат-контроль. В вагоне 34 места для сидения, интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации", - уточнил Морозов.

По его словам, группа специалистов компании "Ульяновскэлектротранс" уже прошла обучение на заводе в Санкт-Петербурге. "Хочу сказать, что "Львята" удобны будут и для самих работников трамвайного парка. Панель управления у вагоновожатого теперь суперсовременная", - отметил глава региона.

Морозов добавил, что замена старых трамваев начнется уже осенью. "Тема обновления общественного транспорта назрела давно, и мы поэтапно решаем этот вопрос. В прошлом году закуплено 100 автобусов средней вместимости. В этом году будет закуплено 29 новых трамвайных вагонов "Львенок" и 70 автобусов", - написал он.

Губернатор также отметил, что есть предложение по созданию специальной транспортной инфраструктуры левобережной развязки Президентского моста в Ульяновске с использованием новых разработок Невского завода электрического транспорта. "Технологии, с которыми мы сегодня познакомились, будут позволять переключать на автономное питание троллейбусы и пускать их по мостовому переходу на правый берег", - пояснил он.