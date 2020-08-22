Чернышенко заявил, что федеральный проект "Искусственный интеллект" опубликуют на днях

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Текст федерального проекта по искусственному интеллекту будет опубликован в течение нескольких дней. Об этом сообщил в субботу заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Россия-24".

"Это федеральный проект, который сейчас, буквально на днях, уже выйдет. Очень большие усилия направлены на то, чтобы институты развития помогали. Мы поддерживаем стартапы, подготовка кадров, акселерация каких-то существующих новаторских решений. Но фокус именно здесь в том, что мы хотим как можно скорее перейти к конкретному внедрению [искусственного интеллекта]", - сказал Чернышенко.

Как отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф, реализация проекта приведет к "резкому повышению прозрачности" процессов и увеличению скорости принятия решений.

Стратегическая сессия по искусственному интеллекту прошла на площадке Корпоративного университета Сбербанка, в ней приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Ранее в пресс-службе АНО "Цифровая экономика" сообщали, что федеральный проект "Искусственный интеллект", который станет частью нацпрограммы "Цифровая экономика", будет готов к осени.