Сделка по продаже части "ВР-Технологий" может состояться в четвертом квартале 2020 года

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Сделка по продаже 50% акций компании "ВР-Технологии" холдингу Tawazun (ОАЭ) может быть закрыта в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Пандемия коронавируса вмешалась (в переговорный процесс - прим. ТАСС): переговоры идут по телефону и ВКС. Предполагаем, что [закроем] в этом году,- сказал он. - В третьем (квартале - прим. ТАСС) не успеем".

По его словам, сумму сделки называть пока преждевременно. Изначально планировалось закрыть сделку в первом квартале 2020 года.

Ранее в интервью ТАСС первый замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщал, что сделку планируется совершить в 2020 году.

О компании и сделке

Компания "ВР-Технологии" была создана в 2014 году как инновационное конструкторское бюро холдинга "Вертолеты России". Компания разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT500 и беспилотный VRT300.

Осенью прошлого года на авиасалоне Dubai Airshow стороны договорились о сделке. Предполагалось, что совместные инвестиции обеих сторон в развитие компании составят около 400 млн евро. Как уточнял тогда министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в ОАЭ рассматривают использование техники, которую производит "ВР-Технологии", в первую очередь как такси из аэропорта Дубая в разные точки для туристов, которые будут заинтересованы в быстром передвижении. По мнению гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, ближневосточные инвесторы "ускорят реализацию проектов VRT300 и VRT500".

Это не первый опыт сотрудничества эмиратского холдинга с российскими компаниями. На данный момент Tawazun уже владеет 36% в российском автомобильном проекте Aurus.