Дегтярев: строительство моста на Сахалин подстегнет развитие экономики Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Реализация проекта моста, который должен соединить остров Сахалин с материком, даст толчок к развитию экономики Хабаровского края, сообщил в понедельник журналистам врио губернатора региона Михаил Дегтярев, комментируя итоги рабочей поездки в Москву.

"Мы всячески поддерживаем этот проект, для нас это очень хорошо, там и грузопоток будет хороший, краевая экономика сразу получит толчок", - сказал Дегтярев.

В то же время он выразил обеспокоенность, что такой переход может составить конкуренцию действующей паромной переправе между Ванино и Холмском, для которой в Комсомольске-на-Амуре сейчас достраиваются два новейших парома. "Если мост будет построен, то будет ли там [на паромной линии] загрузка, не будет ли конкурировать с паромной переправой", - добавил Дегтярев.

Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей. При этом мост обойдется в 227 млрд рублей, тоннель - в 237 млрд рублей.

Согласно транспортной стратегии России до 2035 года, строительство перехода может вестись в 2024-2035 годах.