Комфортная жизнь: как цифровые платформы изменили сферу транспорта и услуг

XXI век подарил людям инструменты, которые делают жизнь комфортнее: смартфон в кармане, бортовой компьютер в машине, доступ к быстрому интернету в любой точке города.

В их числе и цифровые платформы. Они позволяют автоматизировать работу, на которую еще не так давно уходил труд многих людей: круглосуточно принимать заказы клиентов, отвечать на часто задаваемые вопросы тысяч интернет-пользователей и даже советовать подходящие товары. Среднестатистический россиянин хотя бы раз пользовался такими услугами в интернете.

За последние годы появилось много цифровых сервисов, которые конкурируют друг с другом за внимание пользователей. Это только стимулирует рост индустрии, ведь лидеры рынка должны постоянно предлагать новые идеи, задавать тренды. Одна из таких компаний, строящих цифровые платформы в России - АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ". Ее услуги рассчитаны на самую широкую аудиторию: сервисы компании помогают наладить систему безналичной оплаты в сферах общественного транспорта, жилищно-коммунальных услуг и детского питания.

Одна карта для любого транспорта

Пожалуй, самый заметный проект "Расчетных решений" - собственная транспортная платформа, которая позволяет принимать оплату проезда банковскими и транспортными картами. В России у нее нет аналогов. При этом система принимает оплату и через мобильные устройства с функцией бесконтактной передачи данных NFC: достаточно приложить к валидатору смартфон, часы или браслет. Пассажиры сами могут выбрать удобный способ оплаты проезда.

Предусмотрены и бонусы для постоянных пользователей: например, если ездить на общественном транспорте постоянно, не только на транспортную, но и банковскую карту можно записать абонемент или подключить тариф, по которому стоимость поездок со временем будет снижаться. Карту можно пополнить разными способами в онлайн-режиме, поэтому не придется искать платежный терминал и пропускать автобус, стоя в очереди у билетного киоска.

Кроме того, эта система позволяет государственным органам учитывать пассажиропоток с недоступной ранее точностью. Анализ большого объема данных поможет лучше спланировать транспортную сеть города. Властям будут доступны показатели нагрузки на транспорт, эффективность перевозок на маршрутах, их окупаемость. Система учитывает всех льготников, которые пользуются транспортом, и это помогает лучше планировать социальные расходы бюджета.

В то же время транспортные предприятия выигрывают сразу по двум показателям: они лучше контролируют оплату проезда и повышают собираемость выручки, которую теперь нельзя утаить. Точный учет льготников помогает без проволочек получить возмещение от государства. Это открывает прямой путь к повышению качества обслуживания - теперь есть больше денег, которые можно потратить на новую технику и оплату труда работников.

В рамках транспортной платформы "Расчетные решения" разработали идентификатор льготного проездного Social ID, который доступен для пластиковых карт на базе платежной карты "Мир", а на его основе - по поручению губернатора Калининградской области - был разработан сервис "Социальный счет". Это специальный инструмент, который позволяет контролировать адресность выделяемых населению субсидий и материальной помощи. Благодаря ему жители региона получили возможность использовать свои действующие карты "Мир" для получения социальных выплат и приобретения определенных групп товаров в торгово-сервисных предприятиях области.

Все эти наработки были использованы для модернизации общественного транспорта в Тверской области. Проект реализовали в феврале 2020 года при поддержке Министерства транспорта РФ. После модернизации в регионе на линии вышли более 470 новых автобусов, сформировалась сеть из нескольких десятков маршрутов, 1000 человек получили работу.

Пассажиры в Твери могут избавиться от лишнего пластика - для этого достаточно привязать проездной билет к любой банковской карте, которая работает в России. Льготники могут ездить по сниженным тарифам, пользуясь картой "Мир".

Для всех пассажиров работает мобильное приложение - через него продаются абонементы. Здесь легко посмотреть историю поездок и пополнений счета, выстроить маршрут и оплатить проезд с помощью QR-кода.

Кроме того, на базе процессинга "Расчетные решения" в Тверской области реализовано еще одно абсолютно новое для страны транспортное решение. Жителям и гостям Твери теперь доступен пересадочный тариф при оплате поездок в общественном транспорте банковской картой, смартфоном, умными часами или другим гаджетом с поддержкой NFC. Оплатив первую поездку, пассажиры могут в течение часа пересаживаться на любые виды наземного общественного транспорта в черте города с существенной скидкой.

Платить за квартиру, не выходя из квартиры

Второй крупный сервис "Расчетных решений" разработан для рынка коммунальных услуг. Это платформа БРИС ЖКХ. Она позволяет жильцам рассчитывать начисления за услуги и формировать платежные документы.

Все инструменты сервиса доступны пользователям через "облако", а значит, они не требуют затрат на IT-инфраструктуру. Их можно настроить так, чтобы проработать сложные алгоритмы расчета и "расщеплять" платежи.

Платформа объединяет поставщиков жилищно-коммунальных услуг, их потребителей и управляющие компании. Через систему оплаты деньги быстро поступают на счета поставщиков - это снижает вероятность появления долгов.