Комфортная жизнь: как цифровые платформы изменили сферу транспорта и услуг

XXI век подарил людям инструменты, которые делают жизнь комфортнее: смартфон в кармане, бортовой компьютер в машине, доступ к быстрому интернету в любой точке города.
В их числе и цифровые платформы. Они позволяют автоматизировать работу, на которую еще не так давно уходил труд многих людей: круглосуточно принимать заказы клиентов, отвечать на часто задаваемые вопросы тысяч интернет-пользователей и даже советовать подходящие товары. Среднестатистический россиянин хотя бы раз пользовался такими услугами в интернете.
За последние годы появилось много цифровых сервисов, которые конкурируют друг с другом за внимание пользователей. Это только стимулирует рост индустрии, ведь лидеры рынка должны постоянно предлагать новые идеи, задавать тренды. Одна из таких компаний, строящих цифровые платформы в России - АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ". Ее услуги рассчитаны на самую широкую аудиторию: сервисы компании помогают наладить систему безналичной оплаты в сферах общественного транспорта, жилищно-коммунальных услуг и детского питания.
Одна карта для любого транспорта
Пожалуй, самый заметный проект "Расчетных решений" - собственная транспортная платформа, которая позволяет принимать оплату проезда банковскими и транспортными картами. В России у нее нет аналогов. При этом система принимает оплату и через мобильные устройства с функцией бесконтактной передачи данных NFC: достаточно приложить к валидатору смартфон, часы или браслет. Пассажиры сами могут выбрать удобный способ оплаты проезда.
Предусмотрены и бонусы для постоянных пользователей: например, если ездить на общественном транспорте постоянно, не только на транспортную, но и банковскую карту можно записать абонемент или подключить тариф, по которому стоимость поездок со временем будет снижаться. Карту можно пополнить разными способами в онлайн-режиме, поэтому не придется искать платежный терминал и пропускать автобус, стоя в очереди у билетного киоска.
Кроме того, эта система позволяет государственным органам учитывать пассажиропоток с недоступной ранее точностью. Анализ большого объема данных поможет лучше спланировать транспортную сеть города. Властям будут доступны показатели нагрузки на транспорт, эффективность перевозок на маршрутах, их окупаемость. Система учитывает всех льготников, которые пользуются транспортом, и это помогает лучше планировать социальные расходы бюджета.
В то же время транспортные предприятия выигрывают сразу по двум показателям: они лучше контролируют оплату проезда и повышают собираемость выручки, которую теперь нельзя утаить. Точный учет льготников помогает без проволочек получить возмещение от государства. Это открывает прямой путь к повышению качества обслуживания - теперь есть больше денег, которые можно потратить на новую технику и оплату труда работников.
В рамках транспортной платформы "Расчетные решения" разработали идентификатор льготного проездного Social ID, который доступен для пластиковых карт на базе платежной карты "Мир", а на его основе - по поручению губернатора Калининградской области - был разработан сервис "Социальный счет". Это специальный инструмент, который позволяет контролировать адресность выделяемых населению субсидий и материальной помощи. Благодаря ему жители региона получили возможность использовать свои действующие карты "Мир" для получения социальных выплат и приобретения определенных групп товаров в торгово-сервисных предприятиях области.
Все эти наработки были использованы для модернизации общественного транспорта в Тверской области. Проект реализовали в феврале 2020 года при поддержке Министерства транспорта РФ. После модернизации в регионе на линии вышли более 470 новых автобусов, сформировалась сеть из нескольких десятков маршрутов, 1000 человек получили работу.
Пассажиры в Твери могут избавиться от лишнего пластика - для этого достаточно привязать проездной билет к любой банковской карте, которая работает в России. Льготники могут ездить по сниженным тарифам, пользуясь картой "Мир".
Для всех пассажиров работает мобильное приложение - через него продаются абонементы. Здесь легко посмотреть историю поездок и пополнений счета, выстроить маршрут и оплатить проезд с помощью QR-кода.
Кроме того, на базе процессинга "Расчетные решения" в Тверской области реализовано еще одно абсолютно новое для страны транспортное решение. Жителям и гостям Твери теперь доступен пересадочный тариф при оплате поездок в общественном транспорте банковской картой, смартфоном, умными часами или другим гаджетом с поддержкой NFC. Оплатив первую поездку, пассажиры могут в течение часа пересаживаться на любые виды наземного общественного транспорта в черте города с существенной скидкой.
Платить за квартиру, не выходя из квартиры
Второй крупный сервис "Расчетных решений" разработан для рынка коммунальных услуг. Это платформа БРИС ЖКХ. Она позволяет жильцам рассчитывать начисления за услуги и формировать платежные документы.
Все инструменты сервиса доступны пользователям через "облако", а значит, они не требуют затрат на IT-инфраструктуру. Их можно настроить так, чтобы проработать сложные алгоритмы расчета и "расщеплять" платежи.
Платформа объединяет поставщиков жилищно-коммунальных услуг, их потребителей и управляющие компании. Через систему оплаты деньги быстро поступают на счета поставщиков - это снижает вероятность появления долгов.
Каждый житель получает личный кабинет, в котором удобно отслеживать счета, просматривать их детализацию, передавать показания счетчиков и переводить оплату. Все это доступно в том числе через мобильное приложение. У поставщиков услуг, управляющих компаний и расчетных центров есть возможность воспользоваться модулем претензионно-исковой работы. Если у них появятся должники, то с ними тоже можно работать через автоматизированную систему: предупреждать о долгах и предъявлять претензии, а при необходимости - формировать иски в суд.
БРИС ЖКХ интегрируется с государственной информационной системой ЖКХ.
В начале июля БРИС ЖКХ заработал в дагестанском городе Дербенте. Внедрение облачного биллинга от "Расчетных решений" - часть большого проекта "Безналичный Дагестан". Правительство республики и Сбербанк поставили цель увеличить количество безналичных расчетов во всех сферах жизни. Это увеличит прозрачность сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, в разы повысит собираемость и сделает процесс удобнее для потребителей.
Сегодня система БРИС ЖКХ работает в 18 регионах России - причем разработчики собираются расширять этот список.
Школьный обед на заказ
Последний крупный проект "Расчетных решений" - система безналичной оплаты для школьных столовых "Ладошки". В "Ладошках" работают личные кабинеты для всех, кто имеет отношение к школьным обедам: для детей, родителей, школ и комбинатов питания.
Родители могут установить на смартфон мобильное приложение, чтобы пополнить счет и отследить траты. Ученику же выдают смарт-карту Mifare, по которой он может расплачиваться за обеды на территории школы. В других местах эта карта не сработает. Но некоторые школы позволяют привязать счет ученика к уже существующему проездному, чтобы ему не приходилось носить с собой разные карты.
Разработчики "Ладошек" стараются следить за потребностями клиентов и добавлять в сервис новый функционал. Например, школы могут интегрировать "Ладошки" в пропускную систему, благодаря чему родители получают уведомления о том, что их ребенок зашел в школу или вышел оттуда.
"Ладошки" призваны упорядочить процесс питания в школах и избавить детей от необходимости носить с собой наличные деньги. Комбинаты питания могут лучше планировать поставки и приготовление еды, а школы - оптимизировать учебный процесс.
Недавно систему "Ладошки" внедрили в школах Удмуртии. Всего к ней должны подключиться 274 школы региона. Уже с 1 сентября школьники будут получать свои обеды, делая заказы онлайн и оплачивая их по картам.
Для начальных классов в "Ладошках" работает специальный сервис "Накрытые столы". Родители могут выбрать обед для ребенка через мобильное приложение. Учитель, получив все заказы, формирует заявку на класс и отправляет в столовую - к обеду детей будут ждать накрытые столы. Столовые получат информацию обо всех заказах, включая льготные категории. Так они смогут лучше планировать закупку продуктов и логистику доставки.
Важное преимущество сервиса "Накрытые столы" - его можно внедрить даже в селах. Он находится в "облаке", а значит, школам не придется тратиться на покупку и содержание инфраструктуры.
Система "Ладошки" была отмечена в рамках конкурса "Лучшие цифровые решения" Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и рекомендована для включения в Банк цифровых решений и практик, целесообразных к тиражированию в регионах.
Что дальше
Сегодня сервисы "Расчетных решений" работают более чем в 60 регионах России. Поскольку транспортный процессинг, БРИС ЖКХ и "Ладошки" - это цифровые платформы, их работу можно легко модифицировать, связывая регионы, добавляя новые функции и удаляя ненужные.
Сегодня транспортные сервисы "Расчетных решений" работают более чем в 100 городах России. Эта база открывает перспективу для внедрения общей транспортной карты, с помощью которой можно оплатить проезд по всей стране.
БРИС ЖКХ в ближайшее время расширит функционал мобильного приложения - жители из других регионов получат возможность платить за коммунальные услуги, даже если они не клиенты сервиса. Сегодня система работает для оплаты услуг, привычных для всех, кто хоть раз получал счет за ЖКУ. Но со временем список расширится за счет интернета, телефонии и других услуг. Через приложение можно будет подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу и вызвать специалиста для устранения проблемы.
Кроме того, "Ладошки" не ограничатся оплатой школьных обедов. Родители смогут вносить деньги за посещение кружков и секций, а интеграция со школьной пропускной системой распространится на всю страну. "Ладошки" также привяжут к Единой системе идентификации и аутентификации - ею пользовался любой, кто зарегистрирован на сайте "Госуслуги".
Цифровые платформы - это основа, на которой строится система "умного города". Облачные сервисы не только позволяют платить за услуги массой удобных способов, но и дают информацию, необходимую для развития и совершенствования качества обслуживания.