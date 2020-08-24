Глава Корпорации МСП считает, что спрос на рынке кредитования говорит о выходе из кризиса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Спрос на рынке кредитования, наблюдаемый сейчас, свидетельствует о выходе из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Мы видим элементы роста. Причем роста <...> более оптимистичного, чем предполагали, то есть выход из кризиса, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Рост сопровождается рыночным кредитованием, естественно, приоритетным рыночным кредитованием. <...> И такой спрос мы сейчас уже наблюдаем".

Браверман также отметил беспрецедентность мер, предпринятых правительством РФ для поддержания экономики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит свыше 5,5 млрд рублей на льготные кредиты для бизнеса по ставке 2%.