Промсвязьбанк выкупил еще 11% акций "санкционной биржи" СПВБ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк на электронных торгах приобрел 10,97% или 186 акций Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на основе которой создается биржа для листинга российских компаний, подпавших под санкции, следует из данных на сайте Российского аукционного дома (РАД). Ранее пакет акций принадлежал Международному банку Санкт-Петербурга.

Продать акции биржи, принадлежавшие лишенному лицензии Международному банку Санкт-Петербурга, Агентство по страхованию вкладов пыталось еще в марте этого года. Претендентов на пакет акций за 101,2 млн рублей не нашлось. На торгах в июле участвовал только Промсвязьбанк, предложив цену в 73,2 млн рублей.

В октябре 2018 года стало известно о решении Московской биржи не проводить новые размещения бумаг компаний, внесенных в санкционный список Минфина США. Как говорил тогда первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, это создает дополнительные сложности для таких эмитентов, которые сталкиваются не только "с робостью инвесторов" из-за санкций, но и с нежеланием торговой площадки брать на себя риски.

На фоне сообщений о том, что биржевой площадкой для подпавших под санкции компаний должна стать СПВБ, из капитала биржи вышли Сбербанк, ВТБ, ЦБ, Национальный расчетный депозитарий, а также Альфа-банк и банк "Санкт-Петербург". В свою очередь замминистра финансов России Алексей Моисеев заявлял, что основными акционерами биржи станут крымский "Российский национальный коммерческий банк" и Промсвязьбанк.