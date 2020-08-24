Bloomberg: Apple хочет в конце августа открыть часть магазинов в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple планирует в конце августа возобновить работу части своих магазинов на территории США, которые были повторно закрыты несколько недель назад ввиду нового всплеска случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg .

По данным источников агентства, руководство Apple пока прорабатывает эти планы неофициально. Речь идет о небольшом количестве магазинов в США, которые корпорация планирует открыть в конце текущего месяца. Эти предприятия торговли будут функционировать только в конкретно условленное для каждого покупателя время.

Apple в марте из-за пандемии закрыла все 270 магазинов в США. Корпорация приступила к открытию торговых точек в мае, но позднее была вынуждена снова закрыть более 120 из них.

Технологическая компания зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию. По итогам трех месяцев, которые завершились 27 июля, выручка составила $59,7 млрд, а чистая прибыль - $11,3 млрд. Оба показателя продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом в 2019 финансовом году. Тогда выручка Apple составила $53,8 млрд, а прибыль - $10 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.