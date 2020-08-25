В ТПП попросили не исключать бумажные доверенности для представителей компаний

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает не исключать бумажные доверенности для уполномоченных представителей компаний. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Предложение сформировано после рассмотрения ТПП проекта Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части реализации отдельных положений основных направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ)".

"Концепция законопроекта в целом поддерживается, однако у палаты есть ряд замечаний и дополнительных предложений. Так, изменения в ст. 29 Налогового кодекса РФ не предполагают возможность использования уполномоченным представителем налогоплательщика обычных "бумажных" доверенностей от имени юридического лица за подписью его руководителя, предусматривая только нотариально удостоверенные и приравненные к ним доверенности, или доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью доверителя. Это может повлечь дополнительные расходы бизнеса по оплате услуг нотариусов, а также временные затраты на посещение нотариальных контор", - сказал Катырин, уточнив, что ТПП предложила разработчикам проекта закона данную поправку исключить.

Он отметил, что также "целесообразно освободить от налога на прибыль организаций доходы в виде суммы прощеного кредитором долга налогоплательщика в случае, если уставный капитал налогоплательщика-должника не менее чем на 50% прямо или косвенно принадлежит простившему долг кредитору". По его словам, это позволит снизить налоговую нагрузку на финансовое оздоровление российских организаций в сложившейся экономической ситуации.

"Можно было бы также предоставить налогоплательщикам право учитывать проценты по кредиту, направленному на приобретение (строительство) инвестиционного актива, уплачиваемые в период его создания в составе первоначальной стоимости", - предлагает Катырин.

Действующее законодательство, как отмечает он, требует учитывать такие проценты во внереализационных расходах, в результате образуются "не компенсируемые" налоговые убытки, расхождение в бухгалтерском и налоговом учете. Реализация предложения ТПП не повлияет на изменение доходной базы бюджетов и будет действовать в качестве альтернативы действующему порядку учета процентов по займам и кредитам, сказал Катырин.

Другие предложения

Кроме того, ТПП предложила включить в порядок определения налоговой базы по кадастровой стоимости "дифференциальные условия и учитывать различие в использовании частей недвижимого имущества".

"Такие правки должны исключить из налоговой базы части объектов недвижимого имущества, которые не могут напрямую участвовать в формировании добавленной стоимости, имеют техническое назначение и фактически не используются для извлечения экономической прибыли", - пояснил собеседник агентства.

Кодекс, по словам главы ТПП, облагает налогом объекты недвижимости независимо от того, какое назначение имеет помещение и как оно используется. При этом сумма налога не меняется, и в налоговую базу по кадастровой стоимости и по единой ставке включаются и торговый зал, и офис, и помещения общего пользования, технические помещения, не приносящие какого-либо дохода.

Катырин отметил, что предлагаемая мера "точечно поддержит предприятия во время экономического спада, позволит более справедливо осуществлять налогообложение недвижимого имущества компаний, в том числе имущества субъектов малого бизнеса".