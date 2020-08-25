В СБ РФ заявили, что больше всего кибератак идет из США

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Наибольшее число кибератак происходит из США, тезис о тотальной российской угрозе в киберпространстве несостоятелен. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью еженедельнику "Аргументы и факты". По его мнению, чтобы бороться с тем, как Россию выставляют источником информационных угроз, необходимо предъявлять факты, которые оппонентами Москвы "последовательно замалчиваются".

"К примеру, анализ отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США", - сказал Храмов. Он добавил, что американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы этот показатель составлял от 40% до 75%, в зависимости от типа вредоносных воздействий.

"России указанный показатель отводит от 2 до 7%. Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве", - указал Храмов.

При этом, указал представитель Совбеза России, по данным ФБР, в самих Соединенных Штатах ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые, по разным подсчетам, наносят ущерб американской экономике в размере от 57 до 109 млрд долларов. "Мы настойчиво предлагаем нашим зарубежным партнерам на государственном уровне идти по пути неполитизированного взаимодействия в вопросах борьбы с компьютерными атаками", - добавил он.

Храмов указал, что с российской стороны регулярный обмен экспертной информацией о проявлениях вредоносной активности обеспечивается Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Количество государств, с которыми организовано такое взаимодействие, за 2019 год выросло со 116 до 146. "Растет и сам информационный обмен. С нашей стороны партнерам отправлено более 12 тысяч запросов о вредоносной активности в отношении российских информационных ресурсов, при этом от других стран получено около 8 тысяч подобных запросов", - рассказал заместитель секретаря СБ РФ.