"Детский мир" планирует нарастить долю онлайн-продаж до 45%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ретейлер "Детский мир" планирует увеличить долю онлайн-продаж в среднесрочной перспективе до 45%. Об этом говорится в материалах компании.

"Компания ожидает, что в среднесрочной перспективе сможет сохранить двузначный темп роста общих продаж за счет развития омниканальной бизнес-модели, при этом доля онлайн-канала может достигнуть 45% в категории "Детство" и 30% в категории "Товары для животных". Цель компании - лидерство на обоих рынках", - отмечается в материалах.

"Детский мир" принял решение обновить среднесрочную стратегию развития на фоне новых рыночных возможностей и вызовов, сообщает компания. "Мы хотим обеспечить доставку на следующий день не менее 80% всех онлайн-заказов за счет построения эффективной региональной логистической сети. Кроме того, мы планируем значительно расширить ассортимент детских товаров до 2,4 млн наименований (SKU) (в течение трех-пяти лет) за счет развития собственного маркетплейса. Нашим ключевым приоритетом является достижение высочайшего уровня клиентского опыта во всех каналах продаж, в том числе достижение лидерства среди всех e-comm продуктов по удобству использования мобильного приложения и интернет-магазина. Также мы видим отличную возможность выйти на рынок цифровых сервисов для детей на базе трафика интернет-магазина detmir.ru", - отметила генеральный директор ПАО "Детский мир" Мария Давыдова, слова которой приводятся в сообщении.

Открытие новых магазинов

"Детский мир" также планирует открыть 800 магазинов сверхмалого формата в среднесрочной перспективе, а также подтверждает прогноз по открытию порядка 300 магазинов традиционного формата в России, Казахстане и Беларуси.

"Менеджмент компании подтверждает прогноз по открытию не менее 300 магазинов традиционного формата сети "Детский мир" в России, Казахстане и Беларуси. Также группа планирует открыть 800 магазинов нового сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" и 500 торговых точек сети товаров для животных "Зоозавр", - отмечается в сообщении.

В период с 2021 по 2024 год "Детский мир" планирует ввести в эксплуатацию пять распределительных центров: три региональных центра по арендной модели и два федеральных центра в собственности. Капитальные вложения на один региональный склад составят около 100 млн рублей, инвестиции в федеральный распределительный центр не превысят 2,5 млрд рублей. При этом общий объем капитальных вложений на развитие IT инфраструктуры "Детского мира" не должен превысить 4 млрд рублей в среднесрочной перспективе.

По данным на 30 июня 2020 года сеть магазинов "Детский мир" представлена 782 магазинами, расположенными в 302 городах России, Казахстана и Беларуси, сеть "ПВЗ Детмир" - пятью магазинами. Розничная сеть ELC в России представлена 43 магазинами, сеть ABC насчитывает девять магазинов. Сеть товаров для животных "Зоозавр" представлена 11 магазинами.

Объем чистой прибыли

В материалах также сказано, что чистая прибыль "Детского мира" по международным стандартам финансовой отчетности сократилась без учета корректировок во втором квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 28,6% и составила 1,4 млрд рублей.

Объем консолидированной неаудированной выручки группы во II квартале 2020 года увеличился на 2,9%, до 28,8 млрд рублей по сравнению с 28 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. Выручка онлайн-сегмента выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,7 млрд рублей.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 3,5 млрд рублей, увеличившись на 4,4% в годовом сопоставлении. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 2,9% - до 3,6 млрд рублей по сравнению с 3,5 млрд рублей во II квартале 2019 года.

"В июле мы полностью нормализовали бизнес и вернулись к двузначному росту общих продаж на уровне 13,9%, несмотря на высокие темпы роста по итогам июля прошлого года (+18%). При этом в этом месяце мы ожидаем увеличения EBITDA не менее чем на 25% год к году. Онлайн-продажи "Детского мира" сохранили высокие темпы роста. Так, например, в июле выручка интернет-магазина увеличилась более чем в два с половиной раза год к году, при этом доля онлайн-продаж в общей выручке сети "Детский мир" в России достигла 25,3%", - отметила генеральный директор ПАО "Детский мир" Мария Давыдова, слова которой приводятся в сообщении.

Итоги полугодия

В первом полугодии 2020 года чистая прибыль без учета корректировок сократилась на 49,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 1,1 млрд рублей. Показатель EBITDA в январе-июне вырос на 8,4% и составил 5,4 млрд рублей. Выручка группы увеличилась на 7,1%, до 59,9 млрд рублей. Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в России увеличились на 2,4%, сопоставимый объем чеков снизился на 3,1%, сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,7%.

Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA снизился до 1,6 раза на конец июня 2020 года.

"Компания планирует сохранить рекомендацию распределять в качестве дивидендов 100% чистой прибыли по данным отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. При этом коэффициент отношения чистого долга на конец финансового года к скорректированной EBITDA не должен превышать двух раз на протяжении всего прогнозного периода", - говорится в сообщении компании.