Холдинг Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологии для ретейла

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures и российская дочерняя структура международного японского холдинга Dentsu Group Inc. создадут холдинг, который будет развивать технологические решения в области продаж и ретейла. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

"Skolkovo Ventures выводит на рынок компанию Station. Новый холдинг будет инвестировать в технологические решения, направленные на увеличение эффективности взаимодействия бизнеса и конечных потребителей. <...> Партнером проекта стала Dentsu Group Inc. в лице недавно созданной российской дочерней компании DEEP. В проект будет вложено 1,5 млрд рублей - как собственных средств Skolkovo Ventures и DEEP, так и средств инвестиционных партнеров, которые присоединятся к холдингу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель Station - стать сервисом "одного окна", который закрывает широкий спектр цифровых потребностей компаний, работающих с конечными пользователями, - от первоначального управления потребительскими предпочтениями до итоговой продажи товара и последующей настройки лояльности. Инвестировать холдинг планирует в технологии, основанные на умном использовании потребительских данных партнеров при анализе цепочек взаимодействия в секторе ретейла и товаров повседневного спроса (FMCG).

В частности, инвестиции от Station будут направлены в компании фонда "Сколково", также не исключается их поглощение (M&A). В настоящий момент в сферу интересов Station попадают разработки более 30 резидентов "Сколково". Помимо прямых инвестиций, холдинг планирует развивать сотрудничество с технологическими лидерами отрасли и намерен сформировать экосистему, которая объединит нишевых разработчиков технологических продуктов.

"Мы рады партнерству с Dentsu Inc., одним из мировых лидеров технологических инноваций. Бизнес, построенный на знаниях о пользователях, требует не только соответствующих компетенций, но и высокого уровня доверия со стороны конечных потребителей, включая государство. Мы надеемся сделать рынок пользовательских данных прозрачным и работающим в интересах всех участников процесса", - сказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.

Проблемы рынка

По словам генерального директора Skolkovo Ventures Владимира Саковича, на рынке сейчас есть пара десятков нишевых игроков, предоставляющих узконаправленные аналитические решения для клиентов из разных отраслей. Однако нет end-to-end (комплексных) решений, которые бы не требовали технических компетенций на стороне заказчика.

"Рынку необходим инфраструктурный игрок, выстраивающий B2B-экосистему партнерств, решений, продуктов и технологий, которые позволят удовлетворить полный спектр потребностей клиентов в рамках единой платформы. Вместо этого заказчикам приходится использовать множество вендоров для настройки всех бизнес-процессов и коммуникации с потребителями. Создавая Station, мы хотим сделать единую бесшовную линейку технологических продуктов, которая комплексно закроет потребности клиентов любого размера в большом спектре отраслей экономики", - цитирует Саковича пресс-служба.

Skolkovo Ventures - созданная в 2017 году инвестиционная платформа по привлечению внешнего финансирования, управлению венчурными фондами, развитию и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Skolkovo Ventures управляет венчурными фондами, инвестирующими в инновационные разработки в области ИТ и индустрии 4.0, совокупным объемом свыше 5 млрд руб.

Dentsu Entertainment Eurasia Partners (DEEP) - российская дочерняя структура международного японского холдинга Dentsu Group Inc., созданная при участии частной инвестиционной компании OKS Group.