Группа "Аэрофлот" в январе-июле снизила перевозки пассажиров почти на 55%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" за семь месяцев 2020 года сократила перевозки пассажиров более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,8 млн. Это следует из сообщения компании. При этом сам перевозчик сократил перевозки на 58,8%, до 8,8 млн пассажиров.

Что касается данных за июль, то снижение пассажиропотока в группе "Аэрофлот" составило 54,5% (2,9 млн пассажиров), в компании - 72% (чуть более 1 млн пассажиров). На международных направлениях в июле авиакомпания перевезла 26,2 тыс. пассажиров.

"На операционные результаты семи месяцев и июля 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Остановка регулярных международных рейсов и ограничения на передвижения по России повлияли на снижение показателей", - отмечается в сообщении "Аэрофлота".