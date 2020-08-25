Первый в РФ центр техобслуживания "БелАЗ" открыли в кузбасском моногороде Белово

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших в СНГ и единственный в России центр по техническому обслуживанию и ремонту карьерной техники "БелАЗ" открыли в моногороде Белово Кемеровской области. Фонд развития моногородов (моногорода.рф) выделил более 180 млн рублей на строительство инженерных и транспортных сетей для центра техподдержки, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Сегодня <…> мы открываем центр технической поддержки "БелАЗ". моногорода.рф вложил в этот проект 180 млн рублей на инфраструктуру. Это позволило не только снизить общую стоимость проекта для инвестора, но и сократить сроки на его реализацию. Очень радостно видеть, как в моногородах появляются новые рабочие места, появляется дополнительный доход для горожан", - приводит пресс-служба фонда слова гендиректора Ирины Макиевой.

По данным пресс-службы, за счет средств фонда были построены автомобильная дорога, а также сети электро-, водо- и теплоснабжения и водоотведения. Реализация инвестпроекта позволит привлечь в регион свыше 470 млн рублей инвестиций. Ожидается, что налоговые поступления по итогам реализации проекта до 2028 года составят более 750 млн рублей.

Открытие центра техобслуживания "БелАЗ" в Кузбассе, где добывают 60% всего российского угля, поможет местным угольщикам упростить процедуру обслуживания и ремонта тяжелой карьерной техники. Все работы в полном объеме теперь можно будет проводить на единой площадке в регионе. Планируется, что беловский сервисный центр сможет обслуживать технику не только из Кузбасса, но и из соседних регионов России.

"Департамент инвестиционной политики Кузбасса активно работает с Фондом развития моногородов в вопросах оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов в монозависимых территориях региона. Открытие центра технической поддержки "БелАЗ" в Белове - это вклад в развитие города, в диверсификацию его экономики. На предприятии создано свыше 270 новых рабочих мест", - сказала ТАСС начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса Елена Чурина.

Моногород Белово с населением около 73 тыс. человек относится к категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Экономика муниципалитета монозависима от угольной промышленности, в сфере которой занята большая часть трудоспособного населения.