Владимирский завод "Волгабас" поставит "Питеравто" 160 автобусов

ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Завод "Бакулин моторс групп" во Владимирской области (входит в холдинг "Волгабас") до конца ноября 2020 года поставит петербургской транспортной компании "Питеравто" 160 новых автобусов различного класса. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании "Волгабас".

"До конца ноября планируется поставить 160 автобусов различного класса, в том числе сочлененных газомоторных машин, транспортной компании "Питеравто", - уточнили в пресс-службе.

Компания "Питеравто" объединяет транспортные предприятия в Москве и Московской области, Карелии и Волгограде. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге. Как сообщается на официальном сайте компании, она обслуживает более 500 маршрутов и ежедневно перевозит более 1 млн пассажиров. В конце июля 2020 года компания выиграла конкурс на обслуживание большей части городских маршрутов в Новокузнецке.

Ранее в пресс-службе "Волгабаса" сообщила о том, что мощности владимирского завода загружены до конца первого квартала 2021 года выполнением контрактов для российских и зарубежных заказчиков. По состоянию на 25 августа все сотрудники "Бакулин моторс групп" в установленные сроки получили аванс за август, сумма перечисленных средств превысила 50% месячного фонда оплаты труда.

Как сообщалось ранее, 10 августа прокуратура Владимирской области заявила о выявлении фактов задержки зарплаты на автобусном заводе "Бакулин моторс групп". В июне СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на автобусном заводе "Волгабас". Задолженность с марта по июнь перед сотрудниками составила более 23,5 млн рублей. В отношении юридического лица было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"). В отношении генерального директора завода возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений").

С 4 по 15 марта 2020 года производство на заводе было приостановлено из-за того, что китайские производители не выполнили обязательства по поставкам комплектующих. В вынужденный отпуск были отправлены 350 человек. Научно-производственный комплекс "Бакулин моторс групп" был открыт во Владимирской области в декабре 2017 года.