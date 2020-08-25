Лукашенко обсудил с правительством выплату внешнего долга на фоне потерь от протестов

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко интересуется у правительства, как страна будет исполнять свои обязательства по выплате внешнего долга на фоне потерь бюджета из-за протестных акций. Об этом речь шла во вторник на встрече главы государства с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым, сообщает агентство БелТА .

"Как обстоят здесь дела? Если его надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу. Если мы не будем рефинансировать, сами справимся, значит, вы мне должны доложить, каким образом, - сказал Лукашенко. - Конечно, время непростое. Мы очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса, плюс еще напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги - никто же деньги из них не считает. Но мы уже видим потерь на 500 млн, а сколько будет косвенных потерь - вопрос".

Лукашенко поинтересовался поступлениями доходов в бюджет, каким прогнозируется его дефицит в связи с экономическим спадом не только в Белоруссии, но и у партнеров, на торговых отношениях с которыми сказалось закрытие рынков. "Что происходит на внешних рынках, как функционирует экономика и по каким статьям бюджета мы что-то недополучаем?" - спросил Лукашенко.

Он также указал на то, что уровень пенсий в Белоруссии должен составить 40% от средней зарплаты, в первую очередь, нельзя обидеть ветеранов. "Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть и не государство", - сказал Лукашенко.

19 августа помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский заявил, что потери бюджета от протестных акций уже составили не менее $500 млн, "отсроченные исчисляются миллиардами, нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны".