AFP: LVMH и Tiffany отложили свое слияние до ноября

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и транснациональная ювелирная компания Tiffany перенесли на три месяца свое слияние, первоначально назначенное на август. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, близкий к переговорам между компаниями.

По его информации, теперь процесс слияния планируется завершить в конце ноября.

Отмечается, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно замедлил переговоры и оформление финансовых документов. В частности, в нынешних условиях гораздо больше времени требуется на получение разрешений от различных административных органов. В то же время источник AFP подчеркнул, что конец ноября - дата "чисто техническая", а сделка должна быть заключена гораздо раньше.

Руководство LVMH официально не подтвердило AFP информацию о переносе сроков завершения слияния.

Принадлежащий французскому миллиардеру Бернару Арно концерн LVMH, являющийся мировым лидером в сфере предметов роскоши, сообщил в ноябре прошлого года о намерении приобрести Tiffany за €16,2 млрд. В концерне считают, что такая сделка позволит LVMH укрепить свои позиции в США - на втором по значимости в мире рынке предметов роскоши. Коммерческие операции в США обеспечивают LVMH 24% оборотного капитала.

Как отмечает AFP, финансовое положение Tiffany значительно ухудшилось в условиях пандемии, в особенности в период действия карантина. Компания понесла убытки в $65 млн в феврале - апреле, тогда как годом ранее в этот же период ее доход составлял $125 млн.