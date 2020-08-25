В Татарстане пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка выплатят по 300 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Пострадавшие вкладчики обанкротившихся Татфондбанка и Интехбанка получат еще по 300 тыс. рублей. Выплаты начнутся 1 сентября текущего года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе президента Татарстана.

Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка и Интехбанка. Позднее Арбитражный суд Татарстана признал их банкротами.

"Пострадавшие вкладчики республиканских банков ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Интехбанк" получат еще по 300 тыс. рублей. Выплаты начнут осуществлять с 1 сентября 2020 года. Такое решение было озвучено сегодня на совещании, которое провел президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.

Согласно концепции, которую разработал Республиканский фонд поддержки, провели уже шесть этапов оказания помощи. Выплаты получили более 6,1 тыс. заявителей на общую сумму около 2 млрд рублей. При этом 55% (3 617) лиц в полном объеме получили некогда потерянные средства. С введением новых мер поддержки количество таких вкладчиков возрастет до 68%.

Выступая на совещании, президент Татарстана Рустам Минниханов особенно отметил такую категорию пострадавших вкладчиков, как ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Сегодня было принято решение - полностью погасить требования четырех ветеранов Великой Отечественной войны и повторно оказать поддержку двум труженикам тыла в размере 500 тыс. рублей.

О фонде

Республиканский фонд поддержки создан в 2017 году Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана для помощи вкладчикам обанкротившихся банков. Для поддержки пострадавшим фонду выделен земельный участок в Казани площадью 760 га, который он продает частями, направляя вырученные деньги обратившимся за помощью.

Фонд оказывает помощь всем юридическим и физическим лицам, находящимся в реестре кредиторов Татфондбанка и Интехбанка с требованиями, которые не превышают 500 тыс. рублей, а также льготным категориям граждан - инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, труженикам тыла периода Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, Героям России. Поддержкой охвачены порядка 80% физических лиц и более 60% юридических лиц, находящихся в реестре кредиторов.