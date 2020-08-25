Татарстан с начала года снизил добычу нефти на 10,8% и увеличил переработку на 13,9%

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Добыча нефти в Татарстане за семь месяцев 2020 года из-за ограничений ОПЕК снизилась на 10,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом нефтепереработка выросла на 13,9%, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе президента Татарстана по итогам совещания в правительстве республики с крупными налогоплательщиками.

"Говоря об объемах снижения по ряду ключевых отраслей промышленности, Рустам Минниханов (президент Татарстана - прим. ТАСС) сообщил, что в нефтедобыче снижение зафиксировано на 10,8% за счет ограничений по соглашению ОПЕК+, в нефтехимии - на 4,9% - в связи с падением общемирового спроса, машиностроении - на 9,4% из-за закрытия границ и нарушения кооперационных цепочек. При этом, подчеркнул Рустам Минниханов, рост произошел в нефтепереработке - на 13,9%, в пищевой промышленности - на 18%. В целом по обрабатывающим производствам по итогам семи месяцев 2020 года рост составил 5,2%", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, за указанный период объем валового регионального продукта снизился на 1,5% по отношению к аналогичному периода 2019 года. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики снизился на 20,3% (34,2 млрд рублей) - до 134 млрд рублей. Наибольшее снижение показал налог на прибыль - эти поступления снизились почти в два раза.

Как сообщалось ранее, добыча нефти в Татарстане по итогам 2019 года увеличилась на 0,5% по сравнению с показателем 2018 года - до 36,6 млн тонн.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с.