Делегация Российско-турецкого делового совета провела встречу с мэром Стамбула

АНКАРА, 25 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Делегация Российско-турецкого делового совета (РТДС), возглавляемая его председателем Ахметом Паланкоевым, провела в ходе визита в Турцию встречу с мэром Стамбула, крупнейшего города республики, Экремом Имамоглу. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС сам Паланкоев.

"В ходе встречи с мэром были выработаны конкретные шаги расширения взаимодействия российских и турецких деловых кругов с целью увеличения товарооборота", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, делегация презентовала Имамоглу ряд российских проектов, "представляющих интерес непосредственно для развития Стамбула". "Был представлен проект современной, уже действующей, электронной цифровой платформы icba.su, способной значительно сократить время установления рабочих контактов между бизнесменами. Были презентованы торговый проект по поставкам антрацита премиального качества, производства ОАО "Донуголь" для нужд металлургической промышленности, а также проект виртуального выставочно-конгрессного пространства (ViEx, Virtual Exhibition) для организации постоянно действующих и тематических экспозиций и проведения виртуальных встреч деловых кругов, бизнесменов", - добавил председатель РТДС.

Во встрече с мэром крупнейшего турецкого мегаполиса также приняли участие генеральный консул РФ в Турции Андрей Буравов, представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Турции Илья Корнилов, представитель АО "Российский экспортный центр" в Турции Радик Гиматдинов, президент Международного центра содействия бизнесу Адам Льянов и представитель компании "Спорт-инвест" Денис Шафутдинов. Паланкоев отметил, что "Стамбул является огромным хабом деловой жизни Турции и крайне заинтересован в развитии деловых связей с применением современных цифровых технологий". "Все наши инициативы были поддержаны. Их реализация будет проводится уже в рабочем порядке, непосредственно участниками бизнеса", - сообщил он.

Строительство ледового дворца

Паланкоев сообщил, что российские специалисты реализуют проект строительства ледового дворца в курортном городе Бодруме на западе Турции.

"Нам удалось решить первую из запланированных задач - мэрия Бодрума приняла решение о выделении участка для строительства уникального спортивно-развлекательного центра - ледового дворца. Проект реализуется российскими специалистами", - подчеркнул он.

Паланкоев также рассказал, что делегации в ходе поездки в страну "удалось найти взаимопонимание с руководством города Измира в развитии деловых связей российских и турецких регионов". "Это была вторая задача, по ней уже ведется работа, - добавил он. - Нам удалось заинтересовать на встрече в Стамбуле руководство города целым рядом интересных российских проектов, и это была третья наша задача. Остальные задачи будут решаться в принятом у бизнесменов алгоритме - step-by-step. Мы можем с уверенностью сказать, что "пандемийный" период в деловой жизни России и Турции остался позади".

С 18 по 25 августа делегация РТДС находится с рабочим визитом в Турции, в рамках которой прошли встречи с мэрами Стамбула, Измира, Бодрума, а также представителями бизнеса двух стран.

Российско-турецкий деловой совет был создан в 1988 году при Торгово-промышленной палате (ТПП) СССР, ныне он функционирует при ТПП РФ. Его цели - укрепление и развитие деловых связей и торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, а также содействие установлению взаимовыгодных контактов между российскими и турецкими деловыми кругами.