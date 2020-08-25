"Лукойл" сообщил о мошенниках, привлекающих инвестиции граждан от имени компании

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" предупредила о мошенниках, которые через социальные сети призывают граждан от имени компании вкладывать средства в некий инвестфонд. Ни компания, ни руководство такого фонда не создавали, сообщили в "Лукойле".

"В социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании "Лукойлом" специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан. Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента "Лукойла" Вагита Алекперова, а также корпоративных роликов компании", - говорится в сообщении пресс-службы.

Компания не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц и призывает воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды, отмечается в сообщении.