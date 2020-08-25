В Удмуртии на 45% выросло поголовье крупного рогатого скота

ИЖЕВСК, 25 августа. /ТАСС/. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) для производства высококачественного мяса увеличилось в Удмуртии с начала 2020 года на 45%, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза региона.

"Минсельхоз Удмуртии оценил результаты работы отрасли мясного скотоводства за январь-июль 2020 года. Отрасль продолжает показывать рост. На 45% выросло поголовье КРС специализированных мясных пород, плюс 499 голов с начала года, и на сегодня оно составляет 1 604 головы", - сообщили в министерстве.

Также, по данным пресс-службы, на 40% увеличилось количество мясных коров и на 50% содержащегося в стадах молодняка.

В республиканском Минсельхозе отметили, что высококачественной говядины на 1 августа произведено более 36 тонн, в числе производителей уже 23 предприятия. Специализированное мясное скотоводство в основном развивают фермерские хозяйства, стартом для многих из них стала грантовая поддержка, которую оказывают фермерам по федеральным отраслевым программам "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма".

Ранее ТАСС сообщал, что власти Удмуртии запланировали к 2030 году увеличить стадо КРС для производства мяса высокого качества в 11 раз - с 900 до 10 тыс. голов.