В Анапе появится промпарк с экологически безопасным производством мебели для отелей

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Новый индустриальный парк с экологически безопасными производствами мебели для отелей и мото-техники будет создан на территории Анапы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"На Кубани создадут индустриальный парк с экологически безопасными производствами. Создание промышленных зон для размещения производств началось в 2017 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.

Создать промпарк планируется в Анапе. Данный проект станет важным для развития санаторно-курортного комплекса, где в настоящее время есть спрос на товары и продукцию сферы индустрии гостеприимства.

"На территории индустриального парка планируется развивать производство вело- и мото-техники, а также оборудования, текстиля и мебели для оснащения отелей и предприятий общепита. Это новая точка роста экономики курортного города", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента промышленной политики края Ивана Куликова.

Кроме того, исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец отметил, что создание промышленного парка является одним из стратегических вопросов для города-курорта. "Анапа всегда ассоциировалась у россиян только с местом для отдыха, но у нас есть отдаленный от моря земельный участок площадью 136,5 га, переведенный в категорию "промышленность", есть инвестор, готовый создать индустриальный кластер с экологически безопасным производством. Создание промпарка даст новые рабочие места, а также поможет в развитии инфраструктуры сельских территорий", - приводятся в сообщении слова и. о. главы города.

Отмечается, что в ближайшее время планируется решить вопрос подключения к инженерным сетям и приступить к следующему этапу реализации проекта. Соглашение между департаментом и инвестором о реализации проекта создания индустриального парка было заключено в декабре 2018 года. Всего в крае на данный момент создано три индустриальных парка - два в Краснодаре и один в Усть-Лабинске. На их территории осуществляют деятельность 21 резидент, создано более двух тысяч рабочих мест.