"Технодинамика" планирует инвестировать около 3 млрд рублей в "Мотовилихинские заводы"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" готов инвестировать около 3 млрд рублей в ПАО "Мотовилихинские заводы" в Прикамье в ближайшие три года. Об этом во вторник сообщили на сайте правительства и губернатора Пермского края по итогам встречи врио главы региона Дмитрия Махонина и гендиректора холдинга Игоря Насенкова в рамках форума "Армия-2020".

Ранее сообщалось, что "Ростех" предоставит ЗАО "СКБ" (входит в состав группы ПАО "Мотовилихинские заводы") беспроцентный целевой заем в сумме 1 млрд рублей на выполнение гособоронзаказа в 2020 году.

"Работа предприятий холдинга "Технодинамика" в тесном взаимодействии с региональными властями направлена на развитие инновационной деятельности, научного, технического, производственного и кадрового потенциала. В ходе сегодняшних переговоров мы наметили перспективные направления нашего дальнейшего сотрудничества. В ближайшие три года мы готовы инвестировать в "Мотовилиху" порядка 3 млрд рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию военного производства завода и расширение номенклатуры", - цитирует Насенкова пресс-служба.

Как отметил Махонин, в этом году "Технодинамика" готова вложить 0,5 млрд рублей в "Мотовилихинские заводы". Это позволит, в том числе, приобрести новые станки.

"Край, со своей стороны, готов помогать с загрузкой завода заказами. Совместно с госкорпорацией постепенно поможем "Мотовилихе" восстановить объемы производства", - цитирует Махонина пресс-служба.

"Мотовилихинские заводы" - старейшее из действующих предприятий Урала, основано в 1736 году, работает в сфере металлургического производства. На предприятии проектируют и производят специальную технику военного назначения и нефтепромысловое оборудование, здесь разрабатывают и производят единственные в России боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С". ПАО "Мотовилихинские заводы" объединяет металлургические и машиностроительные производственные мощности, ООО "Мотовилиха - гражданское машиностроение" выпускает металлургическую продукцию (поковки, штамповки, сортовой прокат), ЗАО "СКБ" - технику оборонного значения (артиллерийские орудия, миномёты и реактивные системы залпового огня). В 2018 году "Мотовилихинские заводы" были признаны банкротом. По данным местных СМИ, кредиторская задолженность предприятия на тот момент превышала 13,8 млрд руб.