Новикомбанк профинансирует нацпроекты в Магаданской области на 10 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новикомбанк заключил соглашение о финансировании с АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова" (входит в холдинг "Швабе", ГК "Ростех"). Объем финансирования составит порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Соглашение было подписано в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020".

Отмечается, что финансирование будет направлено на реализацию комплексных проектов в Магаданской области в сферах здравоохранения и образования, а также создания комфортной городской среды. Общая сумма действующих и перспективных контрактов составляет 30 млрд рублей. Сумма финансирования со стороны банка - 10 млрд рублей.

"Новикомбанк поддерживает программу диверсификации предприятий, финансируя проекты по производству гражданской продукции. Одновременно банк активно участвует в реализации национальных проектов, направляя средства на создание качественной среды в регионах", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения "СоюзМаш" Елена Георгиева.