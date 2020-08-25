МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" восстановил работу после кратковременного сбоя в работе приложения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Драйва". На данный момент технические неполадки устранены. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки", - сообщили в компании.

Ранее ряд пользователей сообщили ТАСС, что у них есть сложности при завершении аренды автомобилей "Яндекс.Драйва".