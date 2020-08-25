Новую подстанцию построят в Ингушетии для электроснабжения самого крупного агрокомплекса

МАГАС, 25 августа. /ТАСС/. Трансформаторную подстанцию построят в Ингушетии для самого крупного в регионе агрокомплекса "Сунжа", который круглогодично производит овощи в условиях закрытого грунта. Проект строительства был одобрен Самарским филиалом Главгосэкспертизы России.

"Проектируемая трансформаторная подстанция ПС 330 кВ "Тихая" необходима для электроснабжения тепличного комплекса "Агрокомплекс Сунжа" - одной из крупнейших аграрных инфраструктур Ингушетии. Согласно проекту, работы проведут в два этапа: на первом установят первый из двух силовых трансформаторов, построят общеподстанционный пункт управления, здание закрытого распределительного устройства, насосную, проходную, пожарные резервуары и маслосборники. На втором этапе запланирована установка второго силового трансформатора и недостающего оборудования", - говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы РФ.

Как сообщается, подстанция необходима также для электродосвечивания растений по всему периметру, что позволит круглогодично выращивать овощи вне зависимости от погодных условий. В перспективе потребителями подстанции также могут стать и другие организации.

Также Северо-Кавказский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектно-сметную документацию на реконструкцию воздушной линии 330 кВ Владикавказ-2, предназначенной для технологического присоединения энергопринимающих устройств агрокомплекса к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС". В ходе реализации проекта построят два участка линии электропередачи протяженностью 243,93 м и 178,05 м.

В конце мая 2019 года в Ингушетии была запущена первая очередь агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га. В начале мая был собран первый урожай томатов объемом более 200 кг. Запустить вторую очередь агрокомплекса площадью 20 га планируется в 2020 году, а до конца 2021 года - третью на 40 га.