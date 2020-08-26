"Известия": бизнесу из "неблагонадежных" офшоров могут разрешить переезд в Россию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует разрешить зарубежному бизнесу из неблагонадежных региональных групп переезжать в специальные административные районы (САР) на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке. Некоторые из предложенных стран находятся в черном списке Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), а также Евросоюза. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что ведомство готово позволить менять иностранную прописку на отечественную организациям из стран Азиатско-Тихоокеанской (АТГ), Карибской (КФАТФ), Евразийской (ЕАГ), Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛГ), Западной Африки (ГИАБА), Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ).

По данным газеты, если инициатива будет реализована, то право на переезд в РФ смогут получить резиденты Багамских островов, Барбадоса, Никарагуа и Панамы (КФАТФ), Камбоджи, Монголии, Мьянмы и Пакистана (АТГ). В черном списке FATF находятся и такие страны, как Гана (ГИАБА), Ботсвана, Маврикий и Уганда (ЕСААМЛГ), а кроме того, Йемен и Сирия (МЕНАФАТФ). Также российскую юрисдикцию пополнят резиденты стран, входящих в черный список Евросоюза. Среди них - Каймановы острова, Тринидад и Тобаго (КФАТФ), Фиджи и Самоа (АТГ), Оман (МЕНАФАТФ), Сейшелы (ЕСААМЛГ) и так далее.

В ведомстве отметили, что доступ к редомициляции из этих макрорегионов не означает, что прописаться в России будет можно резидентам абсолютно любой страны. Послабления предусмотрены только для тех компаний, которые производят редомициляцию, то есть фактически возвращаются в родную для своего основного бизнеса юрисдикцию.

В Минэкономразвития также пояснили, что решение расширить географию редомициляции выросло из острой потребности перерегистрировать компании с Британских Виргинских островов (БВО). Однако такое сделать невозможно, так как БВО - зависимая британская территория, которая относится к так называемому филиалу ФАТФ, Карибской группе (КФАТФ). Поэтому в ведомстве и решили увеличить список одобряемых для редомициляции юрисдикций не только за счет КФАТФ, но и всех региональных групп по борьбе с отмыванием денег. Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил газете, что нововведения позволят обеспечить возвращение капитала в Россию на выгодных для компаний условиях.

Специальные административные районы - территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России два САР: на острове Октябрьский Калининградской области и острове Русский Приморского края. На сегодняшний день там зарегистрированы 33 компании, а переезд в них возможен только из стран - членов (или наблюдателей) ФАТФ и MONEYVAL (комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег).