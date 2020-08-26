В Приморье запустили первую на Дальнем Востоке систему геоаналитики тепловых сетей

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Геоаналитическая система контроля за состоянием тепловых сетей начала работать в Приморье. Она позволит фиксировать аварии на каждом участке, прогнозировать и предотвращать сбои, сообщила в среду пресс-служба Примтеплоэнерго.

По словам начальника управления информационных технологий компании Антона Пикалова, к следующим гидравлическим испытаниям весной 2021 года специалисты занесут в систему данные около 2 тыс. км сетей, трубопроводов и изоляции, будет уточнено местоположение котельных. "По итогу мы сможем полноценно отслеживать абсолютно все тепловые сети. Вторым этапом <…> мы планируем в тестовом режиме подключить диспетчерскую службу. Полноценную работу эта служба начнет тогда, когда все сети будут занесены в систему", - цитирует его пресс-служба.

Уточняется, что система работает с использованием модулей геоаналитической платформы РусГис. "Свыше 60 сотрудников предприятия прошли первичное обучение и на днях приступят к занесению всех необходимых данных в систему", - добавили в пресс-службе.

Платформа уже позволяет проводить инвентаризацию сетей и оборудования. В следующем году в ней будут отражены все нештатные ситуации и проведение ремонта на участках. Как пояснил гендиректор Примтеплоэнерго Анатолий Попов, система позволит в режиме реального времени узнавать о состоянии тепловых объектов. "Контроль всех параметров и анализ ситуации позволит прогнозировать и предотвращать сбои, своевременно проводить ремонтные работы до возникновения серьезных аварий, что, конечно, будет способствовать повышению надежности и качества наших услуг", - отметил Попов.