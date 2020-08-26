Власти Якутии в 2020-2021 годах трудоустроят 800 жителей на Чаяндинском месторождении

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Региональный проект "Местные кадры в промышленность" в Якутии позволит в 2020-2021 годах трудоустроить 800 жителей республики на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, сообщили ТАСС в среду в госкомитете региона по занятости населения.

"Соглашения о взаимном сотрудничестве по реализации проекта "Местные кадры в промышленность" с компаниями ООО "ГазАртСтрой" и ООО "Стройтрансгаз Трубопроводстрой" были подписаны на период 2020 и 2021 годов. Плановые значения предусматривают трудоустройство 800 человек. Из них на сезонные работы и вахтовым методом - 610 человек, также по производственной практике, стажировке специалистов и т. д.", - сказал представитель ведомства.

В 2020 году в обе организации всего планируется трудоустроить 270 жителей. На данный момент 59 человек вылетели на месторождение. "Следующая вахта из 80 человек планируется в первых числах сентября из числа местных кадров, в связи с этим продолжается отбор граждан, сбор и направление документов на рассмотрение организаций", - добавил собеседник агентства.

Проект "Местные кадры в промышленность" по трудоустройству рабочих, в том числе вахтовым методом и на сезонные работы, заработал в республике в 2017 году. В 2019 году были трудоустроены свыше 8 тыс. человек, в том числе свыше 3 тыс. граждан в возрасте до 30 лет.