ГП добилась блокировки 24 сайтов мошенников, оказывавших финансовые услуги без лицензии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал 24 сайта мошенников, оказывавших финансовые услуги без лицензии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Выявлено 24 информационных ресурса, содержащих такую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, которая создает угрозу причинения помех функционированию или прекращения деятельности кредитных (финансовых) организаций. Кроме того, данные сообщения создавали угрозу причинения вреда имуществу физических и юридических лиц", - сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, на сайтах предлагались финансовые услуги, предоставляемые людьми, не имеющими права их оказывать. Перечисленные на сайтах организации не имели лицензий Банка России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В связи с этим Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этим сайтам, требования надзорного ведомства удовлетворены. Для выявления разместивших информацию на этих сайтах материалы переданы в МВД.