Polymetal будет выплачивать дивиденды два раза в год с 2021 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Совет директоров Polymetal - одного из ведущих золотодобытчиков в России - также одобрил дивиденды за первое полугодие 2020 года из расчета $0,4 на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Таким образом в сумме дивиденды могут составить $189 млн - или 50% от показателя скорректированной чистой прибыли компании за период.

Кроме того, компания обновила свою дивидендную политику. Теперь минимальный размер финального дивиденда составит 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие (при условии соблюдения соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x). Совет директоров оставляет за собой право увеличить итоговый дивиденд до максимальной выплаты в размере 100% от свободного денежного потока. При принятии этого решения совет в числе прочих факторов будет учитывать макроэкономические прогнозы, уровень долговой нагрузки и будущие капитальные вложения компании. С учетом этих изменений начиная с 2021 года Polymetal будет выплачивать дивиденды два раза в год.

Чистая прибыль Polymetal по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2020 года выросла год к году в 2,5 раза, до $381 млн. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период увеличился на 53%, до $616 млн.

Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 98%, до $373 млн, выручка Polymetal увеличилась на 21%, до $1 135 млрд. Свободный денежный поток составил $53 млн.

Чистый долг Polymetal на конец I полугодия равен $1,69 млрд против 1,479 млрд на конец 2019 года. Соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA составило 1,31х против 1,38х на конец прошлого года.