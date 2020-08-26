СМИ: магазины беспошлинной торговли Хайнаня стимулируют приток туристов на остров

САНЬЯ /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Развитие сети магазинов беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань, а также предоставление выгодных условий для покупателей содействуют росту числа туристов в регионе. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".

Как указывается в материале, с начала июля до середины августа этого года турпоток на острове вырос на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом 80% приезжих выразили желание и готовность посетить местные магазины duty free. Наряду с улучшением эпидемиологической ситуации и снятием ограничений на поездки, рост числа туристов обусловлен увеличением с 1 июля на Хайнане квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до 14,2 тыс.), а также расширением списка беспошлинных товаров с 38 до 45 позиций.

"С начала июля я наблюдала за результатами корректировки политики беспошлинной торговли на Хайнане", - приводит "Жэньминь жибао" слова отдыхающей по имени Хуан Синъюнь. Как рассказала девушка, она всегда хотела побывать на острове, причем не только ради пляжного отдыха, но и для шоппинга в магазинах duty free. "С момента увеличения квоты многие друзья, как и я, наконец приняли решение лететь на Хайнань", - отметила она.

Как указал глава школы финансов и фискальной политики Пекинского национального института бухгалтерского учета Ли Сюйхун, начиная с 2011 года, когда была запущена пилотная программа развития сети магазинов duty free на Хайнане, политика беспошлинной торговли острова неоднократно корректировалась, периодически повышались квоты на покупки в магазинах, расширялся ассортимент продукции". "Открытие магазинов беспошлинной торговли снижает потребительские издержки, а значит повышает привлекательность региона для туристов", - продолжил Ли Сюйхун. "Дальнейшее развитие duty free в провинции не только позволит стимулировать потребление, но и благоприятно скажется на отрасли туризма, гражданской авиации, позволит повысить международную конкурентоспособность Хайнаня в контексте предоставления услуг мирового класса", - резюмировал он.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на 18 августа общий объем продаж в магазинах беспошлинной торговли на Хайнане вырос на 250% в годовом выражении с 1 июля, когда была увеличена квота для одного человека на покупки. Соответствующий показатель за указанный период превысил 5 млрд юаней (около $720 млн). За это время магазины duty free на острове посетили около 740 тыс. человек, что на 70% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время на острове функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. На прошлой неделе местные власти сообщили о том, что до конца года в провинции будет открыто еще три магазина беспошлинной торговли, все они будут расположены в городе-курорте Санья.