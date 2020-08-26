V Московский финансовый форум пройдет в полном объеме в 2021 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проведение Московского финансового форума в полноценном формате невозможно даже с учетом стабилизации ситуации с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-центра форума.

В нем отмечается, что при обсуждении возможности проведения форума в этом году необходимо было ориентироваться на развитие эпидемиологической обстановки. В связи с этим было принято решение провести юбилейный V Московский финансовый форум в полном объеме в 2021 году.

При этом, согласно сообщению, 8 сентября 2020 года состоится стратегическая сессия Московского финансового форума с участием ключевых спикеров, которая пройдет в онлайн-формате. "Учитывая традицию ежегодных сентябрьских встреч финансистов, специальная онлайн-сессия даст возможность ответить на ряд ключевых вопросов, в том числе, что станет драйвером роста в посткоронавирусный период и как найти баланс между стабильностью и стимулированием роста", - говорится в сообщении.

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.