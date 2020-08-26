Выбор ипотеки: 7 главных правил

Решение купить квартиру - одно из самых серьезных в жизни каждого человека. Большинство покупает свое первое жилье в ипотеку. Как сообщили ТАСС в Сбербанке, в среднем россияне выплачивают ипотеку за семь лет. Поэтому выбор банка в какой-то мере может определить жизнь заемщика на долгие годы.
Решившись взять кредит на покупку жилья, в первую очередь нужно смотреть на процентные ставки, под которые его предлагают. Это, пожалуй, самый главный фактор, но стоит учитывать и другие предстоящие траты, а также ваши преимущества как заемщика для банка. В каком-то будет удобнее взять ипотеку индивидуальному предпринимателю, где-то лучшие условия для многодетных семей. Взгляните на себя глазами банкира: хорошая ли у вас кредитная история, сколько у вас есть денег на первоначальный взнос, единственный ли вы заемщик.
ТАСС и сервис "ДомКлик" от Сбербанка подготовили семь подсказок для тех, кто планирует покупать квартиру в кредит.
1. Найдите ипотеку, выгодную именно для вас
Определитесь со своими целями. Например, в ряде регионов ПАО Сбербанк предлагает оформить специальный кредит на строительство деревянного дома под ключ за 3 – 4 месяца. А если вы покупаете жилье на Дальнем Востоке, то вообще можете взять кредит по европейским ставкам - под 1,7% при оформлении электронной регистрации сделки.
Не забывайте, что если у вас начиная с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, для вас доступен кредит под 4,7% по программе Сбербанка "Ипотека с господдержкой для семей с детьми". А если семья с детьми купит квартиру в новостройке у застройщика, с которым сотрудничает Сбербанк, то в рамках программы субсидирования она может получить скидку до 3,5% - и тогда ставка по ипотеке составит всего 1,2%.
Кроме того, банки, как правило, предлагают лучшие условия своим зарплатным клиентам - в Сбербанке им дают скидку в полпроцента.
C условиями ипотечных программ Сбербанка можно ознакомиться по ссылке.
2. Определитесь с типом жилья
Если вы планируете купить квартиру в новостройке, стоит обратить внимание на банки, работающие с застройщиками или предлагающие особые условия кредита на квартиры на первичном рынке.
До 1 ноября 2020 года действует масштабная правительственная ипотечная программа, в рамках которой максимальная процентная ставка по кредиту на жилье составляет 6,5%. Условия для получения такой ипотеки такие же, как и для получения обычной. Она распространяется не только на многодетные семьи или жителей определенных регионов, получить этот кредит может любой человек. Квартиру по программе можно купить как в строящемся, так и в уже введенном в эксплуатацию доме (но речь идет только о жилье, которое предлагают юридические лица - застройщики или подрядчики). Кредиты в рамках госпрограммы выдают много банков - изучите предлагаемые условия и выберите наиболее подходящие для себя.
Сейчас в России льготную ипотеку по программам с господдержкой предлагают несколько банков.
Например, у Сбербанка ставка ниже заявленной и составляет 6,4%, но электронная регистрация дает скидку в 0,3 процентных пункта, поэтому кредит можно получить под 6,1%. По программе субсидирования с застройщиком ставка снизится до 2,6% годовых в первые 2 года кредита, а для семей с детьми ставка составит от 1,2% годовых. С банками сейчас сотрудничают многие девелоперы, выбор довольно большой.
Сумма кредита ограничена: до 12 миллионов рублей для тех, кто хочет купить жилье в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге или Ленинградской области и максимум 6 миллионов на покупку квартиры в других регионах России.
3. Следите за специальными предложениями
Существует ряд условий, которые позволяют дополнительно снизить ставку. Например, целый процент заемщик выигрывает, просто застраховав жизнь и здоровье. Молодые семьи, то есть те, в которых одному из супругов меньше 35 лет, могут получить от Сбербанка скидку в 0,4% на вторичное жилье, но и на одиноких родителей она тоже распространяется. Не забывайте, что зарплатным клиентам кредит всегда обходился дешевле - в Сбербанке скидка составляет полпроцента. Дополнительные 0,3% можно получить, купив квартиру через сервис "ДомКлик" - жилье, для которого доступно такое предложение, помечено на сайте специальным значком "Скидка 0,3%" - и еще столько же - при электронной регистрации сделки. При этом "бонусы" суммируются: то есть если вы зарплатный клиент, молодой семьянин и выбрали квартиру на "ДомКлик" со скидкой, суммарно ставка по ипотеке для вас будет ниже на 1,2%. А если застрахуете жизнь и здоровье, то на 2,2%.
4. Посчитайте стоимость обслуживания кредита
Процентные ставки на ипотеку - это не единственные траты, которые нужно держать в уме. Несколько лет нужно будет платить за страховку, и зачастую не только самого жилья, но и вашего здоровья. Некоторые банки предлагают свои страховые продукты либо скидки у своих партнеров - страховых компаний. Удобнее всего покупать полис у компаний, рекомендованных самим банком - чаще всего они уже знают требования вашего кредитора. Внимательно читайте условия, ведь цена страховки через несколько лет может вырасти (скажем, если у заемщика ухудшилось состояние здоровья). Многие вопросы по ипотечному страхованию можно решить в сервисе "ДомКлик" - например, оформить или продлить страховой полис без поездок в банк и страховую компанию.
5. Узнайте о дополнительных расходах при оформлении ипотеки
При покупке квартиры вам нужно будет заплатить не только банку, но и компании-оценщику, а также нотариусу и юристам - они удостоверятся, нет ли на вашей квартире обременений или наследников, которые могут оспорить сделку, и просчитают другие риски, из-за которых вы потенциально можете утратить право собственности. Удобнее всего, если все эти услуги можно заказать прямо в банке. Например, в Сбербанке их предоставляет сервис "ДомКлик" - узнать стоимость полной юридической проверки квартиры можно на странице услуги. Это те траты, на которые не стоит скупиться. У "ДомКлик" по этому показателю стопроцентная эффективность: ни одной оспоренной сделки по недвижимости, которую сервис рекомендовал к приобретению.
6. Изучите банковские рейтинги
Всегда выбирайте надежный банк. Как правило, у них больше возможностей для того, чтобы предложить лучшие условия и выручить вас в случае временных финансовых трудностей. Есть множество банковских рейтингов, в которых сравниваются различные ипотечные программы. Изучите отзывы других людей: ипотека - долгосрочный кредит, поэтому лучше выбирать банк с хорошей репутацией у реальных клиентов.
7. Время - деньги
Получить ипотечный кредит сейчас почти так же просто, как заказать доставку суши. Нужен только интернет, смартфон или компьютер и несколько минут на заполнение заявки - решение по ней Сбербанк тоже примет онлайн, после одобрения специалисты банка помогут с подготовкой всех документов. Все это можно сделать с помощью сервиса "ДомКлик" от Сбербанка, а в офис банка нужно будет приехать всего один раз для подписания документов. Кроме того, в Сбербанке есть возможность дистанционного обслуживания уже выданной ипотеки, а за небольшую плату вам помогут оформить налоговый вычет - вернуть до 650 тысяч рублей из своих налогов, избавив от необходимости поездок в инспекцию. А еще через "ДомКлик" можно отправить документы в Пенсионный фонд, чтобы получить выписку для использования материнского капитала.
Найти подробные условия ипотечного кредитования Сбербанка, рассчитать ипотеку и подать заявку онлайн можно на сайте sberbank.ru и DomClick.ru
Услуги по выдаче ипотечного кредита предоставляет ПАО Сбербанк. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробнее об условиях кредитования, скидках на ипотечную ставку, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. Услуги на DomClick.ru предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.