Выбор ипотеки: 7 главных правил

Решение купить квартиру - одно из самых серьезных в жизни каждого человека. Большинство покупает свое первое жилье в ипотеку. Как сообщили ТАСС в Сбербанке, в среднем россияне выплачивают ипотеку за семь лет. Поэтому выбор банка в какой-то мере может определить жизнь заемщика на долгие годы.

Решившись взять кредит на покупку жилья, в первую очередь нужно смотреть на процентные ставки, под которые его предлагают. Это, пожалуй, самый главный фактор, но стоит учитывать и другие предстоящие траты, а также ваши преимущества как заемщика для банка. В каком-то будет удобнее взять ипотеку индивидуальному предпринимателю, где-то лучшие условия для многодетных семей. Взгляните на себя глазами банкира: хорошая ли у вас кредитная история, сколько у вас есть денег на первоначальный взнос, единственный ли вы заемщик.

ТАСС и сервис "ДомКлик" от Сбербанка подготовили семь подсказок для тех, кто планирует покупать квартиру в кредит.

1. Найдите ипотеку, выгодную именно для вас

Определитесь со своими целями. Например, в ряде регионов ПАО Сбербанк предлагает оформить специальный кредит на строительство деревянного дома под ключ за 3 – 4 месяца. А если вы покупаете жилье на Дальнем Востоке, то вообще можете взять кредит по европейским ставкам - под 1,7% при оформлении электронной регистрации сделки.

Не забывайте, что если у вас начиная с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, для вас доступен кредит под 4,7% по программе Сбербанка "Ипотека с господдержкой для семей с детьми". А если семья с детьми купит квартиру в новостройке у застройщика, с которым сотрудничает Сбербанк, то в рамках программы субсидирования она может получить скидку до 3,5% - и тогда ставка по ипотеке составит всего 1,2%.

Кроме того, банки, как правило, предлагают лучшие условия своим зарплатным клиентам - в Сбербанке им дают скидку в полпроцента.

C условиями ипотечных программ Сбербанка можно ознакомиться по ссылке.

2. Определитесь с типом жилья

Если вы планируете купить квартиру в новостройке, стоит обратить внимание на банки, работающие с застройщиками или предлагающие особые условия кредита на квартиры на первичном рынке.

До 1 ноября 2020 года действует масштабная правительственная ипотечная программа, в рамках которой максимальная процентная ставка по кредиту на жилье составляет 6,5%. Условия для получения такой ипотеки такие же, как и для получения обычной. Она распространяется не только на многодетные семьи или жителей определенных регионов, получить этот кредит может любой человек. Квартиру по программе можно купить как в строящемся, так и в уже введенном в эксплуатацию доме (но речь идет только о жилье, которое предлагают юридические лица - застройщики или подрядчики). Кредиты в рамках госпрограммы выдают много банков - изучите предлагаемые условия и выберите наиболее подходящие для себя.

Сейчас в России льготную ипотеку по программам с господдержкой предлагают несколько банков.

Например, у Сбербанка ставка ниже заявленной и составляет 6,4%, но электронная регистрация дает скидку в 0,3 процентных пункта, поэтому кредит можно получить под 6,1%. По программе субсидирования с застройщиком ставка снизится до 2,6% годовых в первые 2 года кредита, а для семей с детьми ставка составит от 1,2% годовых. С банками сейчас сотрудничают многие девелоперы, выбор довольно большой.

Сумма кредита ограничена: до 12 миллионов рублей для тех, кто хочет купить жилье в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге или Ленинградской области и максимум 6 миллионов на покупку квартиры в других регионах России.

3. Следите за специальными предложениями

Существует ряд условий, которые позволяют дополнительно снизить ставку. Например, целый процент заемщик выигрывает, просто застраховав жизнь и здоровье. Молодые семьи, то есть те, в которых одному из супругов меньше 35 лет, могут получить от Сбербанка скидку в 0,4% на вторичное жилье, но и на одиноких родителей она тоже распространяется. Не забывайте, что зарплатным клиентам кредит всегда обходился дешевле - в Сбербанке скидка составляет полпроцента. Дополнительные 0,3% можно получить, купив квартиру через сервис "ДомКлик" - жилье, для которого доступно такое предложение, помечено на сайте специальным значком "Скидка 0,3%" - и еще столько же - при электронной регистрации сделки. При этом "бонусы" суммируются: то есть если вы зарплатный клиент, молодой семьянин и выбрали квартиру на "ДомКлик" со скидкой, суммарно ставка по ипотеке для вас будет ниже на 1,2%. А если застрахуете жизнь и здоровье, то на 2,2%.