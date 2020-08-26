Испытания российской навигационной системы для SSJ-New начнут после 2021 года

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Российская инерциальная навигационная система для самолета SSJ-New выйдет на испытания после 2021 года. Об этом заявил в среду журналистам первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Зверев.

"Работа по инерциальной системе для SSJ-New ведется. В настоящее время это опытно-конструкторская работа, которая позволит заместить импортный образец инерциальной системы. ОКР рассчитан до 2021 года. Потом начнется программа испытаний, после сертификации систему начнем устанавливать на борт", - сказал он.

Самолет SSJ-New - модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Планируется, что доля российских компонентов составит 50-60%. Одновременно с импортозамещением компонентов будут также совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности. Самолет SSJ-New может быть создан к 2024 году.