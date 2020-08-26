Более 4,5 млрд рублей планируют инвестировать два потенциальных резидента ОЭЗ "Кашира"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Два потенциальных резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кашира" в Подмосковье планируют инвестировать в реализацию своих проектов более 4,5 млрд рублей. Решение о присвоении статуса резидентов возможным инвесторам будет принято в сентябре, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"На рассмотрении экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа Московской области находятся заявки первых двух потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ "Кашира". Их проекты предусматривают инвестиции в объеме более 4,5 млрд рублей и создание порядка 350 рабочих мест", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что заседание экспертного совета, на котором будет приниматься решение о присвоении потенциальным инвесторам статуса резидентов особой экономической зоны, состоится в сентябре.

Решение о присвоении городскому округу Кашира статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа было принято в соответствии с постановлением правительства РФ в ноябре прошлого года.

В Московской области создано около 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино. Одной из целей строительства таких территорий является создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, развитие экспортной базы, приближение производства к потребителю. Спецификой ОЭЗ "Кашира" является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения и льготного налогообложения, в котором нуждаются многие высокотехнологичные компании.