Bloomberg: Apple внедрит технологии дополненной реальности в стриминговый сервис TV+

ТАСС, 26 августа. Корпорация Apple планирует внедрить технологию дополненной реальности на платформе стримингового сервиса Apple TV+. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Благодаря новой функции персонажи и объекты из видео будут отображаться как на планшете или телефоне пользователя, так и интегрироваться в окружающую среду. Так, посреди гостиной зрителя может оказаться, например, луноход или ведущий. Отмечается, что опция будет доступна на смартфонах iPhone и планшетах iPad без дополнительной платы.

Первые шоу с новыми возможностями появятся на платформе в 2021 году. Ожидается, что внедрение этой функции поможет корпорации привлечь новых подписчиков и не потерять нынешних. Подписка на Apple TV+ стоит сейчас почти $5 в месяц. Однако многие пользователи получили годовой абонемент бесплатно при покупке продукции Apple.

В 2022 году компания собирается также выпустить систему, одновременно работающую в дополненной и виртуальной реальности. Планируется, что она будет востребована как для развлечений, так и для онлайн-встреч.

Основанная в 1976 году Apple помимо iPhone и iPad производит компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $1,8 трлн.